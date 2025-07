Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings: "Hem de parlar de consolidació a la Costa Brava, els rècords d'ocupació ja han passat a la història"

El sector turístic es prepara per a un agost amb bones perspectives d'ocupació, però amb el temor que s'està tocant sostre. "Hem de parlar de consolidació perquè això dels rècords ja ha passat a la història. El rècord d'ocupació al mes d'agost s'ha acabat, hem arribat a un topall, estem al voltant del 85% i d'aquí no passa", afirma el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, que subratlla que durant la setmana del 15 d'agost poden fregar el 100%, però que això no passa durant la primera i l'última setmana del mes estrella de les vacances d'estiu. Per això, Gotanegra destaca que treballen en la doble línia de "substituir la quantitat per la qualitat" i allargar cada vegada més la temporada com a vies de futur.

Pel que fa als hotels de l'Alt Empordà, Gotanegra -que també és president de l'Associació d'Hostaleria de la comarca- assenyala que el mes de juny ha estat "el millor dels últims 30 anys", amb alguns establiments superant el 85% d'ocupació gràcies a factors com una Setmana Santa tardana, un bon pont de Sant Joan i l'arribada de turistes del centre d'Europa. Per a l'agost, preveu una ocupació mitjana del 82-83%, amb pics del 100% al voltant del 15 d'agost, mentre que el final de temporada, fins a finals d'octubre, també té "bones expectatives".

A la Costa Brava centre, per exemple, han notat una "contenció" en les ocupacions respecte a anys anteriors. Des del sector reconeixen que el juliol ha estat "estrany" i que no s'han registrat les xifres del 2024. Ara bé, la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, assenyala que estan contents i creu que s'ha tornat a l'ocupació "habitual" que hi havia abans de la pandèmia.

En tot cas, Lloberol destaca que l'agost serà "molt bo" a tot el litoral baix-empordanès i vincula la lleugera caiguda del juliol a la meteorologia, que ha estat "més adversa" que altres anys. Tot i això, des del grup donen per fet que, de nou, podran allargar la temporada fins a l'octubre, un fet que permet desestacionalitzar el turisme.

Temporades més llargues

De fet, l'allargament de la temporada es nota fins i tot als càmpings, tradicionalment molt enfocats en la campanya d'estiu. Gotanegra exposa que han tingut un juny amb unes ocupacions "molt i molt importants", superant el 80%, i que les expectatives de cara a finals d'agost, setembre i fins i tot una part d'octubre són "bones": "Això per a nosaltres és molt positiu perquè ens ajuda a poder allargar la temporada i mantenir els nostres càmpings més temps en funcionament".

Les xifres del mes de juliol també són semblants a les de la temporada anterior, situant-se al voltant del 70% d'ocupació. "Estem contents perquè hem fet una bona pretemporada i estem fent una bona temporada, de l'única cosa que ens podríem queixar és d'aquest forat que tenim al juliol perquè els països centreeuropeus, que és d'on venen la majoria dels nostres clients, no estan de vacances, però cada vegada més hi ha visitants catalans", explica el president de la Federació.