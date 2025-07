Habitatges turístics a la Costa Brava: aquesta és la disponibilitat per al mes d’agost

A les portes d’agost, el mes tradicionalment amb més moviment turístic de l’any, els habitatges turístics de la Costa Brava ja registren xifres properes al 100% d'ocupació. En concret, el 86% d'aquest tipus d'allotjaments a la costa gironina ja estan reservats, segons un estudi realitzat per Rentalia, la plataforma de vacances d'Idealista, que han analitzat els calendaris de disponibilitat dels habitatges turístics a menys de 15 quilòmetres de la platja.

Al litoral gironí, l'ocupació ha crescut subtilment respecte fa un any, passant d'un 86,3% a un 86,9% enguany. Les reserves a la Costa Brava també superen lleugerament la mitjana espanyola, on l'ocupació per al mes d'agost se situa en el 84,5%.

La costa amb un nivell d'ocupació més gran a Espanya és la de Mallorca, on el 98,4% dels habitatges turístics a menys de 15 km d'una platja ja estan reservats per al mes d'agost. La segueixen altres destinacions com són la costa de Menorca amb un nivell d'ocupació del 94,4%, la costa de l'Astúries amb el 90,9% i la costa de la província d'Alacant amb el 90,2%.

Platja de Cadaqués, en una imatge d'arxiu. / Visitcadaques

Per sota del 90% apareix la costa de Lanzarote amb el 89,3% d'ocupació, seguida per la de la província d'Almeria amb el 88,9%, la costa de la província de Cadis amb el 88,5%. El litoral gironí ocupa el vuitè lloc del llistat.

Zones amb menys demanda

Aquells viatgers que busquen un habitatge turístic d'última hora per gaudir de la platja trobaran més disponibilitat a destinacions com la costa de la província de Huelva, amb una ocupació del 45,6%. La segueixen la costa de la província de València amb el 68,1%. La costa de Tenerife amb el 75,2%, la costa de Gran Canària amb el 75,9% i la costa de la província de Barcelona amb el 76%.

Almudena Ucha, directora de Rentalia assegura que "les dades de reserves mostren l'estabilitat del sector de l'habitatge turístic, així com la seva necessitat en una conjuntura com l'actual en què cada any augmenta el nombre de turistes, nacionals i estrangers, que visiten les nostres costes". Ucha considera que "restringir o prohibir el mercat d'habitatges turístics, com proposen algunes administracions, comportaria una contracció de l'oferta i una pujada de preus que afectaria les vacances en família".