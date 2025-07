CaixaBank obté un benefici de 2.951 milions d’euros fins al juny, un 10,3% més

CaixaBank va obtenir en el primer semestre un benefici net de 2.951 milions d’euros, un 10,3% més respecte al mateix període de l’any anterior, impulsat per un augment de l’activitat comercial i la nova producció de crèdit.

El marge d’interessos cau un 5,2% interanual, fins a 5.282 milions entre gener i juny, en un entorn de reducció de tipus que s’ha vist parcialment compensat pel creixement en volums.

El crèdit creix en tots els segments: especialment en hipoteques (46,2% més respecte al primer semestre del 2024), però també en empreses (25,5%) i consum (10,4%), ha informat aquest dimecres l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Alhora, la ràtio de morositat baixa fins al 2,3%, tres dècimes menys que al desembre, i el saldo de dubtosos acumula una caiguda de 649 milions en el semestre, mentre que la rendibilitat ROE millora fins al 15,7%, davant el 14,4% el juny del 2024.

«En la primera meitat de l’any hem incrementat notablement el nostre volum de negoci amb famílies i empreses», ha assenyalat en un comunicat el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar, que remarca així mateix la «fortalesa de capital» del banc.

Els resultats divulgats avui estan condicionats per la comptabilització de l’impost a la banca, que l’any passat es va incorporar per complet en el primer trimestre de l’any (493 milions), mentre que en aquest exercici es comptabilitza de manera lineal per trimestres (296 milions entre gener i juny).

En termes comparables, si s’hagués registrat el gravamen de manera lineal el 2024 (123 milions per trimestre), el creixement del benefici fins al juny d’aquest any seria de l’1%.

Ingressos per serveis a l’alça

Els ingressos per serveis s’eleven en conjunt un 5,4%, fins a 2.581 milions d’euros, amb un avenç del 14,3% en els ingressos per gestió patrimonial, fins a 973 milions.

Les comissions bancàries s’incrementen un 1,5%, fins a 1.034 milions, mentre que els ingressos per assegurances de protecció cauen un 0,7%, fins a 575 milions.

També decreixen els ingressos per dividends, un 40,6% interanual, fins a 58 milions, impactats per la venda de la participació a Telefónica en el segon trimestre del 2024.

Quant al marge brut (ingressos totals), arriba a 8.040 milions d’euros, amb un creixement del 4,4% respecte al mateix període de l’any anterior, i les despeses d’administració i amortització pugen un 5%, fins a 3.179 milions d’euros.

Quant a la ràtio de capital de màxima qualitat CET1, tanca el semestre en el 12,5%, en el rang alt de l’objectiu de solvència marcat pel pla estratègic de l’entitat, entre l’11,5% i el 12,5%.

Avenç en el crèdit a empreses

El gener i el juny la nova producció de crèdit arriba a 43.435 milions d’euros, un 26,8% més que a tancament del primer semestre del 2024.

El finançament a empreses es manté com un dels principals vectors del creixement de la cartera, amb 26.970 milions, dels quals prop del 55% correspon a pimes.

En hipoteques, la nova producció se situa en 9.722 milions, indica CaixaBank, que assenyala que «manté la seva aposta pels préstecs hipotecaris a tipus fix com a element que dona seguretat al client». Des de començament d’any, el 93% de les hipoteques es van constituir a tipus fix.

Els fons per a insolvències (6.744 milions d’euros) situen la ràtio de cobertura en el 70%, que millora respecte al desembre (69%).

S’intensifica l’activitat comercial

Els recursos de clients acumulen 717.652 milions a tancament del primer semestre, amb un increment del 7,5% respecte a un any abans, i la cartera de crèdit sa puja un 4,8%, fins a 368.569 milions.

El volum de negoci segueix a l’alça (un 6,6% més en termes interanuals) i arriba a 1,09 bilions d’euros.

Pel costat dels recursos, els actius sota gestió se situen en 188.554 milions d’euros, un 9,3% més que el juny del 2024, el patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs ascendeix a 139.118 milions (un 11,8% més) i els plans de pensions arriben a 49.436 milions d’euros (un 2,7% més).