El Govern central i la Generalitat avalen la constitució de l’empresa Rodalies de Catalunya

El Govern i la Generalitat han donat llum verda aquest dimarts a la constitució de l’empresa Rodalies de Catalunya. De forma pràcticament simultània i tal com estava previst abans de finalitzar el mes de juliol, els dos executius han avalat la creació de la nova companyia mixta que operarà el servei de rodalies i regionals de Catalunya a partir de l’any que ve.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha destacat que l’autorització de la societat mercantil representa l’avanç en l’aposta del Govern per "el diàleg, la transformació i la cohesió del sistema ferroviari i la millora del servei per a la ciutadania". El vistiplau es produeix després que el consell d’administració de Renfe també aprovés el tràmit el 25 de juny.

"Aquest acord va de la mà de les inversions en el pla de Rodalies, que mantindrem; l’arribada de nous trens i una governança més eficaç", ha recalcat Puente. D’aquesta manera, les persones usuàries del servei ferroviari "notaran una millora en un termini de dos o tres anys", ha calculat.

Un treball tècnic

Rodalies de Catalunya S.M.E., S.A. s’inscriurà en el registre mercantil abans del 31 de desembre d’aquest any perquè comenci a operar durant el 2026, "quan es podran iniciar les activitats organitzatives, de gestió de llicències i permisos, d’identificació i de valoració dels recursos i l’operació plena del servei", ha detallat el ministre. El domicili social estarà ubicat a Catalunya, estarà constituïda per la Generalitat en un 49,9% i per Renfe Viajeros SA en un 50,1% i comptarà amb un capital inicial de dos milions d’euros.

La constitució d’aquesta nova empresa, han explicat a Transports, "dona compliment a l’acord firmat entre els dos governs i respon a la voluntat de col·laboració i actuació conjunta en la prestació del servei", tal com ha recordat també el seu màxim responsable, que ha destacat que ha sigut "fruit d’un intens treball tècnic i polític continu entre la Generalitat i el Govern", que es manté des del Govern de Pere Aragonès, ha insistit.

Canvi de model

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha sortit una mica abans que el ministre Puente i ha recordat que el tipus d’empresa que es constitueix, "amb majoria de la Generalitat, que n’ostentarà la presidència", ha de servir per a un "canvi de model" per gestionar des de la "proximitat". Es tracta d’un pas "determinat i històric en les competències ferroviàries" per part de Catalunya, que aspira a una Rodalies "eficient, eficaç i sostenible", ha assegurat Paneque, que ha remarcat que la constitució de l’empresa respon també als acords d’investidura entre el president Salvador Illa i ERC.