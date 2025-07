Enquesta CIS: El 79% dels espanyols creuen que les rendes més altes no paguen més impostos

Una gran majoria dels espanyols opinen que la càrrega dels impostos no està repartida de forma justa al nostre país perquè els que més diners tenen no són els que més impostos paguen. Segons una enquesta sobre política fiscal del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el 78,9% dels ciutadans creuen que els tributs no es distribueixen de manera proporcional a la renda, i gairebé la meitat de la població (48,4%) pensa que a Espanya es paguen molts impostos. El sondeig està elaborat a partir de 4.004 entrevistes del 7 al 16 de juliol.

D’acord amb l’enquesta, els espanyols són pessimistes sobre el destí dels impostos, ja que un 50,1% considera que la societat es beneficia poc d’aquests recursos o gens (7,9%) i un 62% que percep menys del que paga. Tot i així, un 18,1% dels entrevistats es mostren totalment disposat a abonar més impostos a canvi de millorar els serveis públics, una xifra que gairebé triplica la dels que advoquen clarament per abaixar-los tot i que això afecti els serveis (6,6%).

Els espanyols veuen especialment infrafinançats determinats serveis com l’habitatge, la recerca, la sanitat, el medi rural o la dependència; mentre que les àrees que consideren que reben massa recursos són la defensa, la protecció a l’atur i les obres públiques.

Respecte a l’actitud davant dels

més de la meitat dels enquestats asseguren que els espanyols són poc conscients i responsables (43,1%) o gens (14,7%), tot i que es veuen a si mateixos molt conscients i responsables (33,9%) o bastant (58,5%).

La percepció del frau fiscal

En aquest sentit, nou de cada 10 entrevistats denuncien que a Espanya hi ha molt o bastant frau fiscal i només el 46,2% està convençut que els contribuents declaren tots els seus ingressos en la declaració de la renda, un percentatge que baixa al 37,1% quan se’ls consulta sobre l’IVA. Els motius que porten al frau són, segons la seva opinió, que els impostos són excessius, que els salaris són massa baixos i que els que més tenen eviten pagar impostos.

Els enquestats mostren un rebuig a aquest frau ja que enganyar Hisenda és fer-ho a la resta dels ciutadans (segons el 79,5% d’ells) i més de la meitat destaquen que es fan pocs o molt pocs esforços per lluitar contra el frau fiscal.

Els comportaments que es consideren menys tolerables són rebre una prestació social a la qual no es té dret, que una gran empresa eludeixi el pagament d’impostos i que un autònom es dedueixi despeses personals com si fossin d’empresa.

La majoria dels enquestats (un 54,4%) defensen que els impostos són necessaris perquè l’Estat pugui prestar els serveis públics, davant un 30,6% que opina que és una cosa que l’Estat obliga a pagar sense saber bé a canvi de què; i el 13,1% els veu com una manera de redistribuir millor la riquesa.