Catalunya arriba a un rècord de 3,9 milions d’afiliats a la Seguretat Social

"Mai en la història hi ha hagut tanta gent treballant a Catalunya", ha declarat el delegat del Govern a la comunitat, Carlos Prieto. Ho ha fet aquest dimarts durant un balanç socioeconòmic del semestre que, segons Prieto, deixa unes "xifres que conviden a l’optimisme". Segons el seu parer, les dades demostren que "Catalunya i Espanya estan millor avui que fa set anys" i apunten a una millora real en la qualitat de vida, fruit, insisteix, de l’acció de l’Executiu central.

El mercat laboral català és un dels pilars d’aquesta evolució. Al juny es van arribar als 3,9 milions d’afiliats a la Seguretat Social, cosa que suposa prop de mig milió més que el 2018. Però no només hi ha més ocupació, sinó que també és més estable, assegura el delegat. Des del 2019, el nombre de contractes indefinits a Catalunya ha crescut un 143%, un salt de més de 640.000 contractes fixos en tot just sis anys. El Govern relaciona aquestes dades amb l’impuls de la seva reforma laboral.

Un altre dels indicadors destacats per Prieto ha sigut el de les pensions. La de jubilació arriba ja als 1.539 euros mensuals de mitjana, 436 euros més que el 2018. Si s'hi inclouen totes les modalitats (orfandat, viudetat, incapacitat…), la mitjana se situa en 1.363 euros al mes, amb més d’1,8 milions de pensionistes a la comunitat. És a dir, segons les últimes dades de l’Idescat, el 23% de la població catalana rep una pensió.

Pugen les rendes més baixes

A més del repunt de les pensions, les dades mostren una millora en els ingressos dels treballadors amb sous més baixos. El Govern ha volgut ressaltar que des de l’arribada de l’actual president, Pedro Sánchez, el salari mínim interprofessional ha augmentat un 61%, fins a situar-se en 1.184 euros bruts mensuals en 14 pagues. A Catalunya, s’estima que un 10,2% dels assalariats cobren aquest salari mínim, és a dir, més de 300.000 persones. "Aquest salari que tan molesta l’oposició i que avui rep fins a un 14% dels espanyols", ha puntualitzat Prieto.

També s’ha posat sobre la taula l’abast de l’ingrés mínim vital a la regió –gairebé 240.000 persones el perceben actualment– al costat d’altres eines de protecció com el bo social elèctric, del qual es beneficien més de 186.000 ciutadans.

L’impuls dels fons europeus

Davant aquestes dades, Prieto ha qualificat Catalunya com "una de les locomotores de la transformació del país". I ho fa sense deixar d’esmentar el paper dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En total, s’han mobilitzat 9.334 milions d’euros, dels quals més de 5.100 milions han sigut gestionats directament per l’Administració General de l’Estat.

El resultat d’aquesta injecció econòmica "sense precedents" es troba en els més de 920 milions destinats a infraestructures a través d’ADIF, els 600 milions del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat, i els 550 milions del Kit Digital, que ha arribat a 133.000 petites empreses i autònoms catalans.

Projectes concrets? Un és el de la Fàbrica Seat (Grup Volkswagen), que és un dels grans beneficiaris del PERTE VEC pel qual la planta de Martorell està en procés de reconversió per incentivar la producció de vehicles elèctrics petits per a tot el grup. Un altre, el de la planta de Nissan a la Zona Franca. Va tancar el 2021, i ara, els fons del PRTR han incentivat la reindustrialització del terreny.

"L’acció del Govern té un impacte directe en el dia a dia del conjunt de la ciutadania", ha insistit Prieto. Davant el que ha qualificat de "soroll de la dreta i la ultradreta" i un "patriotisme de braçalet", el delegat ha reivindicat els fets i les dades. "Som el Govern que més ha invertit a Catalunya en tota la història", ha conclòs.