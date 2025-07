El vi i l'oli són dos dels sectors més colpejats pel pacte aranzelari entre els EUA i la UE

Els Estats Units i la Unió Europea han aconseguit esquivar ‘in extremis’ una guerra comercial total. No obstant, el preu de l’entesa serà alt per a alguns dels sectors més emblemàtics de l’economia europea. El nouacord aranzelari firmat per Donald Trump i Ursula von der Leyen estableix un gravamen del 15% sobre la majoria dels productes exportats des de la UE cap als EUA, i colpeja de ple el vi , l’oli d’oliva i el sector del luxe, entre d’altres.

El pacte, segellat a Escòcia a només tres dies del límit fixat per la Casa Blanca per aplicar un aranzel del 30%, ha sigut rebut amb alleujament contingut a Brussel·les. Tot i que suposa una rebaixa davant l’amenaça inicial, a la pràctica consolida un nou escenari comercial més costós i menys competitiu per a les exportacions europees.

Espanya: impacte contingut, però cop en sectors clau

En termes globals, Espanya sembla esquivar el pitjor de l’acord. Només un 5% de les seves exportacions tenen com a destinació els Estats Units. No obstant, l’impacte no serà homogeni: diversos sectors estratègics sí que es veuran directament afectats.

Vi espanyol: l’espumós i envasament, a la corda fluixa El vi és un dels productes més exposats al nou aranzel del 15%. Segons la Federació Espanyola del Vi (FEV), el 2024 les exportacions als Estats Units van arribar als 390 milions d’euros, i és el segon mercat per al vi envasat i el primer per a l’escumós. Aquest gravamen pot elevar preus i reduir competitivitat, en un moment en què l’euro fort ja encaria els productes europeus al mercat nord-americà.

Oli d’oliva: més de mil milions d’euros sota pressió L’oli d’oliva, un altre emblema de l’agroindústria espanyola, també patirà l’impacte. Segons el Ministeri d’Economia, dels més de 3.500 milions d’euros exportats en productes agroalimentaris als EUA, més de mil milions corresponen a l’oli. La mesura podria provocar una pèrdua de quota de mercat en favor de competidors com Tunísia, Grècia o fins i tot Califòrnia.

Luxe europeu: entre la resignació i l’estratègia L’acord tampoc ofereix treva al sector del luxe, que queda subjecte al nou aranzel del 15%. Tot i que alguns gegants com LVMH (Louis Vuitton, Dior) han assenyalat que podran absorbir l’impacte mitjançant pujades de preus o relocalització de producció –ja tenen quatre tallers a Texas–, d’altres, com Kering (Gucci, Balenciaga), rebutgen aquesta via. Per les marques de luxe italianes i franceses, que fan de la producció europea part de la seva identitat, traslladar processos als EUA pot perjudicar el seu posicionament de marca.

Altres sectors afectats pels aranzels

A més del vi, l’oli i el luxe, altres sectors europeus també sentiran el nou marc aranzelari:

Maquinària i material elèctric: El 2024, Espanya va exportar més de 4.000 milions d’euros en aquest tipus de productes.

El 2024, Espanya va exportar més de en aquest tipus de productes. Manufactures de vidre, metalls i pedra: Amb exportacions superiors als mil milions d’euros, aquestes indústries hauran d’absorbir part del cost o perdre competitivitat.

Amb exportacions superiors als aquestes indústries hauran d’absorbir part del cost o perdre competitivitat. Cosmètica i farmacèutica: Tot i que els medicaments no han rebut un tracte particular, el seu volum (140.000 milions de dòlars en exportacions) els converteix en una incògnita clau.

Tot i que els medicaments no han rebut un tracte particular, el seu volum (140.000 milions de dòlars en exportacions) els converteix en una incògnita clau. Automoció: Tot i que es redueixen els aranzels del 27,5% al 15%, l’impacte sobre el cost final continuarà sent significatiu.

Exempcions parcials i guanyadors de l’acord

No tot són pèrdues. El pacte contempla «aranzel zero» per a sectors com l’aeronàutica i certs productes químics, a més de compromisos europeus per valor d’1,35 bilions de dòlars en compres d’energia i material militar nord-americà.

D’altra banda, el sector automotriu alemany s’apunta una petita victòria, a l’aconseguir reduir els aranzels que Trump havia disparat al 27,5% a l’abril.

Claus del nou pacte comercial entre els EUA i la UE

Aranzel general del 15% sobre productes europeus exportats als EUA.

sobre productes europeus exportats als EUA. Exclusions: productes aeronàutics, alguns químics, certs béns agrícoles.

productes aeronàutics, alguns químics, certs béns agrícoles. No s’inclouen reduccions en els aranzels del 50% sobre l’alumini, l’acer i el coure.

en els aranzels del 50% sobre l’alumini, l’acer i el coure. Compromisos europeus: 750.000 milions en compres energètiques als EUA i 600.000 milions en inversió addicional.

¿Què passarà ara?

Tot i que l’acord evita una guerra comercial a gran escala, marca un nou equilibri clarament favorable als EUA. Trump aconsegueix reequilibrar la seva balança comercial sense disparar els aranzels al màxim. Europa, per la seva banda, guanya temps, però a costa d’acceptar condicions més dures.

Els pròxims mesos seran clau per determinar l’impacte real en l’economia europea i espanyola, en especial en sectors com l’agroalimentari i el luxe, on el marge de maniobra és més reduït.

El pacte comercial Trump - Von der Leyen no és una ruptura, però sí una clara inflexió. Europa evita l’abisme, però queda tocada. I sectors com el vi, l’oli d’oliva i el luxe ho començaran a notar des d’ara.