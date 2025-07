Creix la compra de productes ecològics fins al 47,5% dels consumidors

Un 47,5% dels consumidors compra productes ecològics, un percentatge quasi tres punts superior al 2020. D'aquests, el 27% en consumeix un cop per setmana i un 6% ho fa tots els dies. Ho recull el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics del 2024, que indica que també creix la popularitat d'aquests productes: els coneixen un 88% dels consumidors, cinc punts més que la darrera enquesta. "Són dades prou rellevants", ha celebrat aquest dilluns la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent. Pel que fa a la producció, també es manté a l'alça, amb 284.590 hectàrees registrades, les quals representen més del 25% de la superfície de conreu català. Els sectors que més creixen són la vinya (+6%) i l'olivera (+4,37%).

El Departament d'Agricultura ha presentat les dades de consum i producció aquest dilluns des de la cooperativa Covides de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), on ha celebrat la "robustesa" del sector en una aposta "per la proximitat i la sostenibilitat".

La setena edició del baròmetre que copsa el pols del consum de productes ecològics detalla que sis de cada deu compradors els trien per raons de salut, mentre que un 21% diuen que ho fan perquè són de més qualitat. El 16% assenyalen raons mediambientals mentre un 15,6% diuen que són més gustosos. Un 13,1% destaca que no contenen residus.

El baròmetre indica que un 30,7% dels diners que es gasten cada setmana els consumidors a l'hora de fer la compra són per a productes ecològics. La compra la fan principalment a hipermercats, supermercats i grans superfícies i el 77% afirma que paga més diners pels productes ecològics en comparació a la producció industrial convencional. La verdura, els llegums i els ous són els aliments més consumits.

D'altra banda, pel que fa als qui no compren productes ecològics, la majoria (58,1%) no ho fa perquè els considera massa cars. Al mateix temps, un 13,7% dels enquestats hi té una manca de confiança i un 11,4% diu que no té costum o necessitat de comprar-ne.

Rosa Altisent ha celebrat que la popularitat dels productes ecològics (88%) arribi a "quasi tota la població", mentre que el 2020 la xifra era del 83%.Hha apuntat que l'assignatura pendent és poder incrementar el consum de producció ecològica en àmbits com la carn o el vi.

Creixement sostingut de la producció ecològica

El Departament d'Agricultura també ha presentat aquest dilluns les dades interanuals de producció ecològica. El 2024 s'ha tancat amb un total de 5.290 inscrits al CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). La xifra global es manté pràcticament estancada, però l'ens destaca que en deu anys l'increment ha estat del 94,2%.

En superfície, l'augment l'última dècada ha estat del 135,4% i el conreu ecològic ja representa més del 25% del total de conreu català. "Poder mantenir això és un autèntic èxit, sobretot si tenim en compte les crisis internacionals", ha assegurat el president del CCPAE, Rafael Ramon, que nega que s'hagi arribat a una situació d'estancament, "perquè hi ha espai per créixer sempre que les polítiques es facin bé i el sector sigui capaç de transmetre al consumidor el valor dels productes".

Per sectors, la vinya és el conreu que ha experimentat un creixement més considerable, amb un 6,06% més que ara fa un any. El segon increment més notori és el de l'olivera, on el conreu ecològic puja un 4,37% en comparació al 2024.

Pel que fa a les demarcacions, a Barcelona i Tarragona ha pujat la superfície d'agricultura ecològica, amb un +5,20% i un +5,73%, respectivament. En canvi, hi ha hagut un lleuger descens a Girona (-1,52%) i Lleida (-2,17%).

En relació a la ramaderia, el 2024 s'ha tancat amb 1.122 explotacions inscrites al CCPAE. Interanualment, hi ha un descens de l'1,15%, però el Departament d'Agricultura ressalta que la comparació respecte a deu anys enrere és d'un increment del 45,53%.

Finalment, l'últim any han crescut les empreses de l'agroindústria ecològica -les transformadores i comercialitzadores-, amb un +1,81% i un registre global de 2.918 companyies actives. En deu anys, l'increment ha estat del 145,21%.

Altisent s'ha compromès a "reforçar i treballar juntament" amb tots els agents de la producció ecològica per fer-lo créixer i evolucionar. Ha recordat que l'any passat van aprovar el Pla d'Acció Estratègica 2024-2027, "amb més de 132 accions per reforçar encara més tot el sector". A curt termini, el Departament té previst iniciar una nova campanya de publicitat, en paral·lel a la celebració de la Setmana Bio.