Transgourmet reforça la seva xarxa de supermercats franquiciats amb 14 noves obertures i 65 reformes el primer semestre de l’any

Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats de proximitat, continua consolidant el seu model de negoci a l’àrea de Retail, desenvolupant una proposta rendible, basada en la qualitat de les seves franquícies i en l’aposta per la proximitat i la conveniència.

Durant els primers sis mesos de l’any, la companyia ha obert 14 noves botigues, amb les ensenyes Suma (12) i Spar (2), que representen una superfície de vendes de 3.325 m2 i que han generat 76 llocs de treball.

Aquests supermercats es troben situats en 6 comunitats autònomes: 5 a Catalunya (2 a les comarques de Barcelona, 2 a les de Girona i 1 a Tarragona), 4 a les Balears (3 a l’illa de Mallorca i 1 a la d’Eivissa), 2 a les Canàries (a les illes de Tenerife i Gran Canaria), 1 a Andalusia (a la província de Huelva), 1 a la Comunitat Foral de Navarra (comarca de Tudela) i 1 a la Comunitat Valenciana (província de València).

A aquestes obertures s’afegeixen les reformes que s’han fet durant el primer semestre de l’any a 65 supermercats, per adaptar-los a les necessitats i demandes dels franquiciats i dels consumidors de cada zona.

A més, la companyia acaba de fer el llançament del seu nou model de botiga de conveniència, Suma Fresh&Go. Un innovador format dissenyat per donar resposta als hàbits de compra dels consumidors que busquen la immediatesa, les solucions ràpides i els productes frescos llestos per a consumir al moment. L’ensenya, que mantindrà el seu enfocament de supermercat de proximitat, ha identificat aquesta necessitat emergent al mercat i en vol ser un referent.

La companyia compta amb prop de 700 centres ubicats a 15 comunitats autònomes amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, aquesta darrera a les comarques de Barcelona i Girona.

Transgourmet Ibèrica compleix un segle i Suma fa 25 anys

Coincidint amb la celebració del centenari de Transgourmet, l’ensenya Suma compleix 25 anys des que el 2000 es va obrir el primer supermercat de la marca a Barcelona.

La companyia ha dissenyat un programa d’activitats per commemorar el seu lideratge en el sector de la distribució alimentària, com a especialista en el supermercat de proximitat i com a proveïdor de l’hostaleria, la seva altra línia de negoci. Ja ha celebrat actes en llocs emblemàtics de Girona, Màlaga, Burgos, Tarragona i Las Palmas, i properament ho farà a Madrid.

Aquests esdeveniments formen part d’un any ple de commemoracions que inclou la presentació d’una exposició fotogràfica sobre la seva trajectòria, un documental sobre el centenari i la creació de la cançó Somos fuertes, símbol de la seva identitat i valors.