Nova polèmica a Carrefour per l'origen dels seus tomàquets cherry: alerten d’un possible frau

La manca de transparència en l’etiquetatge de productes agrícoles torna al centre del debat econòmic i legal a Espanya. La Federació de Consumidors i Usuaris (CECU) i la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) han presentat aquest dilluns una denúncia conjunta davant la Direcció General de Consum del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per un presumpte frau en l’etiquetatge de l’origen de tomàquets cherry.

Els productes en qüestió, comercialitzats per l’empresa Azura, provenen de més de 400 hectàrees d’hivernacles situats al Sàhara Occidental, però s’etiqueten com si fossin d’origen marroquí. Aquesta pràctica hauria estat detectada, segons ambdues organitzacions, en diversos establiments de la cadena Carrefour a Espanya, i podria contravenir tant la normativa europea d’etiquetatge com una sentència ferma del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Una sentència clara: l’origen ha de constar com a “Sàhara Occidental”

El 4 d’octubre de 2024, el TJUE va dictar una sentència on s’especifica que els productes agrícoles procedents del Sàhara Occidental s’han d’etiquetar com a tals, sense ambigüitats. Tractant-se d’un territori diferent del Marroc i amb un règim duaner propi, qualsevol altra indicació podria induir a error els consumidors.

Tot i això, CECU i COAG afirmen que l’etiqueta “Marroc” continua utilitzant-se en tomàquets i melons cultivats al Sàhara Occidental, impedint als consumidors conèixer l’origen real d'allò que compren. “Des de CECU exigim que es compleixi la legislació i les sentències judicials sobre aquest tema”, ha declarat Eduardo Montero, expert en Alimentació de l’organització. “Les persones consumidores tenim dret a saber d’on provenen realment els aliments que comprem, especialment quan afecta una qüestió tan important per a la societat espanyola com el Sàhara Occidental”.

Impacte en el consumidor i en els agricultors locals

Des de COAG s’adverteix no només sobre la falta de transparència cap al consumidor, sinó també del perjudici que suposa per als productors locals espanyols. Andrés Góngora, membre de la Comissió Executiva, ha denunciat una competència deslleial derivada d’aquest etiquetatge enganyós: “Mai no hem trobat una etiqueta que indiqui que aquests tomàquets provenen del Sàhara Occidental, tot i la producció evident en aquell territori. Cal investigar aquests fets que perjudiquen tant les persones consumidores com els nostres agricultors”.

Imatge d'arxiu de tomàquets cherry. / Arxiu

Traçabilitat, certificació i control: claus del problema

La denúncia també posa el focus en la traçabilitat de les importacions agrícoles i en el paper de les empreses certificadores. COAG insisteix en la necessitat de reforçar els mecanismes de verificació de l’origen real dels productes, especialment en zones geopolíticament sensibles com el Sàhara Occidental.

CECU i COAG exigeixen sancions exemplars

Les organitzacions demanen a la Direcció General de Consum que obri una investigació immediata i que, si es confirma la infracció, s’imposin sancions exemplars a les empreses responsables del presumpte frau.

La qüestió, més enllà de l’àmbit comercial, toca aspectes ètics, polítics i de sobirania alimentària. En un moment de creixent preocupació pel lloc d’origen dels aliments i pel respecte als drets dels consumidors, aquest cas podria marcar un precedent important per a la traçabilitat dels productes importats.