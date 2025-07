Espantada a MUFACE: 65.000 funcionaris abandonen el concert el 2025 pel "deteriorament" de l'assistència

Després de mesos de convulsió i una crisi que es va donar per conclosa amb la signatura del nou concert, MUFACE torna al punt de mira. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha manifestat aquest dimecres la seva preocupació per la situació que travessa la mutualitat. 65.000 funcionaris han abandonat el concert el 2025 pel "deteriorament de la qualitat assistencial, mentre els comptes arrosseguen dèficit en prestacions sanitàries i insuficiència pressupostària".

CSIF assenyala que és conseqüència de la crisi després "la renovació del concert sanitari amb les companyies asseguradores, la sortida de mutualistes que han optat pel sistema sanitari públic davant el deteriorament de la concertada, així com la situació financera per la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat, que deixa en números vermells el finançament de les prestacions sanitàries i ha liquidat pràcticament el romanent de tresoreria per fer front a despeses, en el que portem de 2025".

Aquest dimecres s'ha celebrat a la seu de l'organisme la segona sessió anual del Consell General de la Mutualitat, presidida per la secretària d'Estat de Funció Pública, Clara Mapelli, acompanyada de la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés, a la qual han acudit representants dels sindicats de funció pública que són membres de l'òrgan, entre altres CSIF.

Entitats concertades

Després d'acudir a la trobada, el sindicat ha detallat que, des del passat 31 de desembre, han abandonat el concert sanitari 64.650 persones. En concret, les persones mutualistes (titulars i els seus beneficiaris) adscrites a entitats concertades, després de consolidar dades de maig als primers dies de juliol, suposen un 64% del total, enfront del 36% de mutualistes que han triat l'opció pública (INSS). Respecte al desembre del 2024, aquests últims han augmentat en 4 punts, "com mai havia ocorregut abans a causa de la incertesa que va generar la continuïtat de MUFACE".

El sindicat especifica que, en concret, el 31 de desembre de 2024 hi havia 1.057.439 persones adscrites a la sanitat concertada, enfront de les 992.782, de juny d'aquest any. Per la seva banda, les persones dependents de la sanitat pública passen de 506.742 als 567.530.

Els comptes

Respecte als comptes de la mutualitat, prossegueix CSIF, l'execució del capítol de prestacions sanitàries, MUFACE calcula que a final d'any es produirà un dèficit de 64.137.688,98 euros a causa de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat, en haver-se incrementat les despeses.

Les partides "clarament deficitàries", apunta, són les corresponents als crèdits per fer front a les despeses de farmàcia. Segons CSIF, la "insuficiència pressupostària" de MUFACE per fer front a les seves despeses, especialment a l'increment de les necessitats de finançament del Concert d'Assistència Sanitària Nacional, ha obligat a realitzar una sèrie de modificacions pressupostàries, algunes de les quals s'han realitzat amb càrrec al romanent de tresoreria, donada la impossibilitat de detreure dels crèdits d'altres partides.

D'aquesta manera, el romanent de tresoreria ha passat dels 282.250.731,55 euros que hi havia al desembre de 2024 als 7.994.046,56 actuals, indica CSIF. Davant aquesta situació, el sindicat de funcionaris -que també ha sol·licitat reduir el copagament farmacèutic als pensionistes, en línia amb el Sistema Nacional de Salut- diu que "estarà vigilant i si el Govern no dóna una solució que garanteixi les prestacions sanitàries i l'adequada prestació assistencial, ens veurem obligats a reprendre les mobilitzacions després de l'estiu per garantir la viabilitat i sostenibilitat del mutualisme a mitjà termini".