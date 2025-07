Transgourmet consolida el seu lideratge a les Balears amb l’adquisició de Moyà Saus, després de l’aprovació de la Comissió de la Competència

Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats de proximitat, ha formalitzat l’adquisició dels actius del grup mallorquí d’alimentació Moyà Saus després de l’autorització de l’operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Amb aquesta operació, la companyia es converteix en el primer operador de franquícies de supermercats a les Balears, consolidant també el seu lideratge en la seva línia de negoci dedicada al subministrament a l’hostaleria.

L’objectiu de Transgourmet és construir un projecte sòlid de futur, en unir a la seva pròpia capacitat d’inversió i d’expansió el coneixement local d’aquesta nova adquisició. Així, la companyia inicia una nova etapa d’expansió i creixement del negoci de distribució majorista d’alimentació a l’arxipèlag.

Transgourmet Ibèrica és des de fa anys un operador destacat a les Balears amb els seus quatre centres cash&carry especialitzats en hostaleria i comerç, i el seu servei exclusiu de subministrament directe als negocis. En total, compta amb 2.800 clients d’hostaleria.

La companyia també té una xarxa de supermercats franquiciats repartits a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, la majoria amb l’ensenya Suma. I subministra a prop de 160 clients independents entre minoristes, cadenes de supermercats independents i distribuïdors locals.

Per la seva banda, el grup Moyà Saus aporta una important xarxa de servei logístic a l’illa de Mallorca amb dues plataformes especialitzades, una per a productes frescos a Mercapalma i una altra d’alimentació seca a Son Castelló (Palma). També opera amb quatre cash&carry i una xarxa de supermercats propis i franquiciats amb les marques BIP i EUROCOP. Així mateix, formen part de l’operació 12 supermercats propis que s’incorporen a Miservi, societat participada al 50 % per Transgourmet Ibèrica i Valvi Supermercats, que serà l’encarregada de la seva gestió.