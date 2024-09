La Diputació destina 1,4 MEUR per millorar l'eficiència energètica a 48 municipis de l'Alt Empordà

La Diputació de Girona acaba d'aprovar la dotació més alta en una convocatòria del programa "Del pla a l'acció" des que va ser creat. En els propers dos anys (2024 i 2025), destinarà 4.937.285,73 euros als ajuntaments de la demarcació en actuacions per millorar l'eficiència energètica, reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i implantar les energies renovables a tot el territori. En el cas de l'Alt Empordà, l'ens aportarà 1.443.998,64 euros, quantitat que servirà per finançar accions a 48 municipis. S'hi han pogut acollir les poblacions amb accions planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) aprovats.

Els ajuts estan repartits en quatre línies. A l'Alt Empordà es finançaran 77 accions, ja que hi ha localitats que han rebut ajuts en més d'una línia.

Quines són les quatre línies d'ajuts?

La primera línia està adreçada a actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior, substituint lluminàries convencionals per tecnologia LED. Al conjunt de la demarcació, s'hi han destinat 1.195.358,73 euros, per donar resposta a 79 sol·licituds.

Pel que fa a la segona línia, se centra en accions per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics, instal·lacions o equipaments (substitució d'enllumenat en edificis municipals, canvis de finestres o aïllament tèrmic dels edificis) i per fomentar la mobilitat elèctrica, com instal·lacions de punts de càrrega en nuclis urbans, zones d'aparcaments o a la via pública. S'han aprovat 98 peticions a tot Girona per un total de 2.112.760,02 euros.

La tercera línia està centrada en l'impuls de les comunitats energètiques, a través de la redacció de projectes executius d'instal·lacions, activant-ne el servei de posada en marxa o gestionant-ne una que ja existeixi, i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum compartit amb la ciutadania. En aquest cas, s'invertirà 1.571.925,25 euros per ajudar a finançar 65 sol·licituds de municipis gironins.

Finalment, la quarta línia, adreçada únicament a municipis de menys de vint mil habitants, està dirigida a actuacions d'assistència tècnica per impulsar projectes de rehabilitació energètica al sector residencial. Es tracta, sobretot, de sessions informatives a la ciutadania i d'auditories d'edificis residencials realitzades in situ per un tècnic. S'aporten 57.241,73 euros en 17 accions a tota la demarcació de Girona.

Alt nombre de peticions

Cal destacar que l'alt nombre de peticions ha motivat que s'hagi incrementat la dotació inicial, per poder atendre'n la majoria. "La transició energètica és un dels reptes principals que hem d'afrontar ara i en el futur. Per aquest motiu, hem ampliat en gairebé dos milions d'euros la dotació inicial d'aquesta convocatòria per tal que els municipis de la nostra demarcació, sobretot els més petits, disposin de més recursos per executar actuacions per combatre el canvi climàtic i avançar cap a un desenvolupament sostenible", destaca el diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot.