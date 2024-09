JP Morgan rebaixa per sota del 3% la seva participació a Grifols

El banc estatunidenc JP Morgan ha reduït la seva participació del 3,095% al 2,991% a Grifols, segons consta als registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un 0,155% són drets de vot atribuïts a les accions i un 2,836% a través d'instruments financers. L'operació arriba mentre la multinacional catalana té oberta una auditoria interna per una possible opa per excloure-la de borsa. Recentment, també ha transcendit que un bufet d'advocats dels Estats Units ha iniciat una demanda col·lectiva que investiga si la companyia va "emetre declaracions falses i/o enganyoses i/o no va revelar informació pertinent als inversors". Després de conèixer-se l'operació, les accions de Grifols cauen al voltant d'un 1% durant aquest dilluns al matí.