Vídeo. Quant cobra de sou un Policia Nacional?

La Policia Nacional és un dels principals cossos de seguretat de l'estat, sent la seva funció protegir i cuidar dels ciutadans. Et preguntaràs: Quant guanyen els policies nacionals? Cal tenir en compte que al sou basi se li sumen algunes variables. Existeixen els triennis els quals consisteixen en el fet que cada tres anys s'apuja el sou i fins i tot poden existir ingressos extraordinaris com per exemple per condecoracions.

També existeixen una sèrie de complements per determinats conceptes com: dificultat, responsabilitat, dedicació, perillositat o mobilitat, un altre per productivitat i indemnitzacions per raons de servei. Els policies nacionals compten a més amb 40 dies de vacances.

Un Policia Nacional d'escala bàsica cobrarà 1.770 euros al mes i 21.244 euros a l'any i a partir d'aquí la xifra es va elevant.