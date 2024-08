Els càmpings de la Costa Brava continuen com els preferits de l'Estat

Els càmpings de Catalunya van registrar més de 4,6 milions de pernoctacions al juliol, un 9,2% més que el mateix període de l'any passat. Es tracta del nivell màxim en el setè mes de l'any de la sèrie històrica, segons publica aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, els càmpings catalans es van mantenir com els preferits de l'Estat en un dels mesos de l'any amb més afluència turística i la costa Brava es va situar com a primer pol d'atracció, amb més de 2,3 milions de pernoctacions. Tot i l'augment de nits, el nombre de viatgers va caure arreu del territori. La resta d'allotjaments turístics hotelers de Catalunya -apartaments, turisme rural i càmpings- van empitjorar lleugerament les xifres de fa un any.

En concret, els apartaments turístics van rebre un 13,5% menys de turistes (161.148) i van registrar un 9,8% menys de pernoctacions (931.605). En el turisme rural els visitants van caure prop d'un 14% (47.433) i les pernoctacions un 4,9%; i en el cas dels albergs el descens interanual va ser del 10,4% en els viatgers i del 3,55% en les pernoctacions. En tots els casos s'observa com les pernoctacions cauen menys que els viatgers, és a dir, que enguany l'estada mitjana va ser superior a la de fa un any.

A l'Estat, durant el juliol el conjunt d'allotjaments turístics extrahotelers va superar les 21,7 milions de pernoctacions, un 1,7% més que el mateix mes del 2023. Per origen dels visitants, ressalta que les dels estrangers van augmentar un 3,7%, mentre que les dels residents van baixar un 0,1%. L'estada mitjana va ser de 4,6 nits.

Pel que fa als preus, segons les dades de l'INE van augmentar un 6,7% en els càmpings, un 6,2% en els apartaments turístics i un 3,9% en el turisme rural.