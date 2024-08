Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en la meca del turisme de compres

El municipi fronterer de la Jonquera, la situació geogràfica del qual l'ha convertit sovint en protagonista de pàgines de crònica, ha aconseguit posicionar-se al sector turístic, en el seu cas el de compres, fins al punt de liderar la despesa estrangera a Girona.

Als supermercats i establiments habituals a tota la zona, que limita amb un altre país i forma part de la via principal de connexió per terra entre Espanya i França, se li va sumar el 2013 un gegant, Gran Jonquera Outlet and Shopping, que va produir un canvi en el flux de visitants.

Actualment, el sud-oest francès tenen el focus posat en aquest complex comercial i diferents pàgines d'internet ofereixen excursions des de llocs tan allunyats com Marsella, a més de 350 quilòmetres, amb la parada en aquest eix comercial com a reclam.

Una d'aquestes webs té esgotades des de fa temps les places d'autocar, que ven per 39 euros per persona, per aquest diumenge 18 d'agost amb tornada el mateix dia i una altra programa el viatge el 7 de setembre quatre euros més barat.

En tots aquests casos, la Jonquera és la destinació i, encara que la visita a Gran Jonquera està inclosa, apareixen altres propostes d'activitats com conèixer el Museu Memorial de l'Exili, temàtica en auge a banda i banda de la frontera amb suport de la Unió Europea.

Rutes a peu i patrimoni complementen l'oferta

Segons informen EFE els responsables del Gran Jonquera, l'any passat van rebre prop de 6 milions de clients, i van ser els mesos de maig, juliol i agost els de més afluència.

Sense informació concreta sobre la procedència, el que detallen és que, dels entre 7 i 8 milions de visitants que rep la Jonquera anualment, el 90% són francesos, de manera que gairebé tots van passar per aquest complex.

L'àrea sobre la qual aquest centre comercial té influència a França contempla una població de més de 2 milions d'habitants, principalment de Pirineus Orientals amb Perpinyà al capdavant, Hérault ( Montpeller, Béziers, Agde), Aude (Narbonne, Carcassone i Leucate) i Haure-Garonne (Toulouse).

Segons informa l'agèncai EFE, la dada més significativa sobre tota aquesta tendència procedeix del Big Data CaixaBank Research, els experts en anàlisi confirmen que la Jonquera lidera la despesa del visitant estranger en una província tan turística com Girona.

La informació s'obté a partir de terminals en punt de venda (TPV), el dispositiu que utilitzen els establiments per al cobrament amb targeta i control de la gestió diària.

Com a referència, el pes del visitant internacional a Girona sobre el total de moviment de targetes físiques va assolir el 2023 el 20,3% i va pujar a 1.402,7 milions d'euros, sempre tenint en compte que manca el comerç electrònic i les transferències de pagament d'allotjaments que es fan per vies al marge del TPV.

Els francesos, al capdavant de la llista de països, van suposar un 55,3% de tot aquest dispendi, seguits ja molt de lluny dels ciutadans procedents dels Països Baixos amb un 8,7%.

La Jonquera és l'únic municipi de la província on la despesa del visitant estranger va superar els 200 milions d'euros el 2023, principalment en restauració, alimentació i consum.

Turisme domèstic

En canvi, el pes del turisme domèstic, el que procedeix d'algun punt de la geografia espanyola, es va quedar en un 11,2% a la província de Girona i en un 5,7% a la Jonquera.

Aquest tipus de visitant, que a l'àmbit provincial gasta principalment en restauració (29,6%) i alimentació (20,1%), ho fa en aquesta localitat fronterera en moda (22,5%), transport (21,6%) i, a més distància, alimentació (15%) sense que es pugui conèixer la destinació del 26,5% que correspon a extraccions d'efectiu en caixers.

Per mesos, la uniformitat presideix tota aquesta anàlisi, amb lleugeres puntes a l'agost i desembre, cosa que mostra que aquest tipus de turisme disposa de l'anhelada desestacionalització.

Així, la despesa turística domèstica puja, però el seu pes relatiu baixa des del 2019 per la pujada més gran del visitant internacional, que es va deixar a la Jonquera l'any passat 244,2 milions d'euros.

El seu pes va ser d'un 78,3%, per sobre del 77,6% del 2022 i el 76,1% del 2021, i 225 d'aquests 244, 2 milions van correspondre a ciutadans francesos.

Finalment, l'ajuntament confirma que la taxa turística recaptada a penes va assolir els 30.000 euros des del segon trimestre del 2023 al primer del 2024, davant dels 3,2 milions d'euros que va obtenir l'any passat per aquest concepte la comarca de l'Alt Empordà, a què pertany la Jonquera, informa EFE.

La dada serveix per concloure que el turisme de compres a la frontera amb França correspon en major mesura a visites de dia, un model que no obstant és capaç d'assolir aquest lideratge a Girona.