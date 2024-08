Les empreses de llum i electricitat estaran castrades publicitàriament pel Govern

Apareixen noves mesures per tal de controlar les trucades telefòniques per fer canvi de companyia o donar-se d'alta en matèria de llum i gas. Segons fonts de El País i Noticias Trabajo, el Reglament General de Subministrament i Contractació que es troba recollit en el Reial decret del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, vol que a partir d'ara, sigui el consumidor qui contacti amb les empreses si vol donar-se d'alta o vol canviar l'empresa de serveis de la llar o oficina.

Oferint aquesta nova opció, el Govern adaptaria el seu reglament al qual es requereix des de l'àmbit europeu. A més, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va oferir un informe sobre els mercats de gas i electricitat al Govern, per tal d'aconseguir dits canvis, ja que hi havia una petició molt fervent per part dels consumidors.

El Reglament General de Subministrament i Contractació

Segons l'article 13, l'empresa no podrà dur a terme estratègies de màrqueting i publicitat per a la contractació dels seus serveis, si el consumidor, prèviament, no ha sol·licitat dita informació. Aquí entra la publicitat telefònica.

Com bloquejar les trucades, mentrestant

Per tal d'evitar aquestes trucades fins que aquesta nova modificació aparegui al Reglament, podem entrar a la llista Robinson i allà donar les nostres dades i seleccionar quines notificacions (publicitat) volem deixar de rebre. Aquest servei és gratuït.