La immobiliària Engel & Völkers obre una nova oficina a Llançà i reubica les oficines a Empuriabrava, i també Cadaqués, on, a més, també hi ha hagut un canvi en la seva gestió. Així, la nova oficina i els nous emplaçaments s’uneixen amb Roses i Peralada per completar la zona de la Costa Brava Nord Tot i que l’empresa és la líder del mercat, no només a Espanya sinó també en l’àmbit internacional, la veritable clau de l’èxit és la presència en el territori, perquè els metres quadrats no valen el mateix en un emplaçament que en un altre. Les condicions i característiques de cada zona són úniques, i així ho són també els preus. Per poder fer front a aquesta qüestió, entren en joc les filials que hi ha distribuïdes pel territori, ara també a Llançà.

Aquestes oficines són claus per poder estudiar els micromercats de la zona, per conèixer bé les ofertes d’habitatge que hi ha, i així poder oferir als clients més precisió i facilitats a l’hora de trobar la propietat que serà casa seva o la seva segona residència. A les filials de la zona Costa Brava Nord, compten amb gairebé vint anys d’experiència al territori i al sector. Amb el temps, han vist que comprar una casa requereix un assessorament i acompanyament professional. No es tracta només «d’obrir portes» per visitar un espai, sinó de trobar una casa que compleixi satisfaci les necessitats que cada client requereixi per a la seva llar.

Un altre avantatge d’Engel & Völkers és la de ser una empresa internacional. Aquesta particularitat permet que els clients estrangers puguin treballar amb les oficines de la zona Costa Brava Nord des de casa seva, a través de les del seu país d’origen, perquè totes les filials estan interconnectades entre elles. Així, els clients poden gaudir de la tranquil·litat i la confiança en la feina ben feta, que són els estàndards de les oficines de la zona Costa Brava Nord, així com en totes les oficines internacionals.