Les exportacions de les comarques gironines tanquen el primer semestre de l'any amb un increment del 2,5%

L'economia gironina tanca la primera meitat de l'any amb un balanç positiu en el comerç exterior. Entre el gener i el juny les empreses de la demarcació han facturat 4.205,9 milions d'euros en exportacions, fet que suposa un increment del 2,5% en comparació amb la primera meitat del 2023. Una xifra positiva que es desmarca de la mitjana negativa que ha registrat el conjunt de Catalunya. En els sis primers mesos del 2024, el conjunt del país ha facturat un 5,3% menys en vendes a l'exterior que el mateix període de l'any passat.

Malgrat tot, el mes de juny la demarcació de Girona sí que ha tancat un juny en negatiu. Al llarg d'aquest mes es van registrar vendes per un volum de 703,5 milions d'euros, fet que suposa un 7,6% menys que el mateix mes del 2023. Tot i així, la mitjana catalana encara s'ha tancat amb una davallada més forta arribant al 10,3% de descens amb 8.424,6 milions d'euros facturats.

Part d'aquesta davallada prové de la caiguda en les vendes del sector de l'alimentació, les begudes i el tabac. Al llarg del juny les empreses gironines van tancar una facturació de 308,4 milions d'euros en vendes a l'estranger, que suposa un 6,3% menys del volum de diners que van ingressar el mateix mes de l'any anterior. A més distància, però en segona posició, hi ha el sector dels productes químics. Les empreses de les comarques gironines d'aquest àmbit van vendre productes per un valor de 129,4 milions d'euros el mes de juny. Aquest sector sí que ha incrementat de forma destacable la facturació d'exportacions, ja que augmenten un 10,3% en comparació amb el juny del 2023.

En la comparativa semestral, el sector de l'alimentació tanca la primera meitat del 2024 amb una dinàmica positiva. Entre el gener i el juny les empreses gironines han ingressat 1.837,7 milions d'euros en vendes a altres països, que suposa un increment del 2% en comparació amb el primer semestre del 2023.

Exportacions a França, Itàlia i Alemanya

Pel que fa a països, França segueix essent el mercat prioritari per a les vendes a l'exterior del territori. En l'últim mes, s'han facturat 176,61 milions d'euros per vendes que s'han fet al país veí. Aquesta xifra permet superar els 1.000 milions de facturació a França en el primer semestre de l'any (1.033,47 milions d'euros). En segon lloc hi ha el mercat italià amb una facturació de 55,21 milions al juny, lleugerament per sota del volum de vendes que hi havia el mateix mes del 2023 en aquest país (61,83 milions). Per altra banda, les vendes a Alemanya han pujat respecte el juny de l'any passat i se situa en tercera posició amb una facturació de 52,29 milions. Portugal, per contra, ha baixat fins als 47,67 milions, mentre que el juny de l'any passat es van vendre productes per un valor de 53,29 milions en aquest país.

Encara a més distància hi ha el mercat xinès, que es queda amb una facturació de 26,66 milions (4,41 MEUR menys que al juny del 2023) i Polònia es manté estable amb uns ingressos de les empreses gironines procedents d'aquest país de 25,49 milions.