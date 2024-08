Metges de família avisen de la bretxa digital en salut: “Hem de saber quan donar un QR i quan un full amb lletres grans”

La comunicació digital ha irromput a la consulta del metge de família. Iris Alarcón, coordinadora del grup de salut digital de la Societat Catalana de Medicina Familiar (CAMFiC), afirma que aquestes eines poden facilitar l’accessibilitat a l’atenció primària però adverteix de les escletxes digitals, sobretot en persones grans de nivell socioeconòmic baix. La clau, creu, és saber quan es poden utilitzar les eines digitals: “Hi ha qui li anirà millor un QR, mentre que a altres els hem de donar un paper amb lletres grans”. Sobre el boom de la intel·ligència artificial (IA), Alarcón hi veu un gran potencial i no tem que algun dia els rellevi: “Cap eina digital pot substituir el procés de diagnòstic individualitat i l’escalf dels professionals”.

La pandèmia de la covid-19 ha estat un propulsor de les eines de comunicació digital a la sanitat catalana. Més de la meitat (56%) de la població assignada a un equip d’atenció primària havia accedit a l’espai digital ‘La Meva Salut’ el 2022, mentre que el 2019 no arribava al 6%, segons dades recollides pel Departament de Salut. Una de cada tres persones (31%) va fer servir el 2022 l'eConsulta per a algun tipus de comunicació amb el professional d’atenció primària, mentre que el 2017 aquest ús era pràcticament inexistent.

Iris Alarcón defensa que les eines digitals són una “porta oberta” per “apropar-se a la població”, ja que permeten estalviar desplaçaments al centre d’atenció primària (CAP) i resoldre consultes que poden “ser més o ments àgils”. Ara bé, deixa clar que aquestes eines “mai poden substituir la presencialitat ni la relació entre metge i pacient”.

També adverteix que cal explicar als ciutadans que l’eConsulta no és “un xat o un WhatsApp”. “De vegades hi ha persones que la utilitzen perquè tenen una urgència o un motiu de consulta que necessita resposta ràpida. L’eConsulta no és un WhatsApp en què ens apareix el missatge a la pantalla, sinó que tenim un temps per respondre”, assenyala.

La coordinadora del grup de treball en salut digital afegeix que l’ús de les eines digitals entre metge i pacient és molt escaient quan els dos ja es coneixen i han parlat de la salut del pacient i del seu context familiar i social. “Quan hagin establert una relació de confiança, serà una molt bona eina per a consultes més o menys ràpides i per a seguiment de temes”, afirma.

Alarcón posa aquest exemple: “Una persona que es controla la pressió arterial i envia a la metgessa les xifres de l’última setmana perquè ha fet molta calor i se sent marejada. La metgessa ja coneix aquest pacient i sap que les seves tensions estan controlades i quina medicació es pren”.

Ara bé, la coordinadora d’aquest grup de treball de la societat científica CAMFiC adverteix de la bretxa que pot separar algunes persones de la salut i alerta que el nivell socioeconòmic és “un determinant digital important”. L’edat i el gènere són altres factors i les persones migrades que no tenen la situació regularitzada també pateixen aquesta bretxa.

Aquesta metgessa de família considera que el codi deontològic s’hauria d’actualitzar per recollir els canvis digitals en la professió. “La salut digital ha de servir per a una salut accessible i equitativa per a tothom”, creu que hauria de ser l’essència darrere d’aquesta ètica i continua: “La salut digital ha de ser segura, per als usuaris i per als professionals. Hem d'establir també les bases perquè els professionals ens sentim tranquils quan utilitzem aquestes eines”.

Sobre els profunds canvis socials que s’albiren amb la IA, Alarcón diu que des del grup de treball que coordina es troben “il·lusionats” davant el seu potencial, sobretot en la introducció d’eines que han de facilitar la tasca dels professionals, tot i els reptes que planteja. Un dels principal desafiaments és la seguretat dels milions de dades que utilitza.

Però algun dia la IA podrà substituir la metgessa de família? “No li tinc gens de por en aquest sentit a la IA, perquè no pot fer el que fem les metgesses de família. Mirar els ulls d’una persona; consolar-la quan ho passa malament: escoltar-la davant uns símptomes nous; arribar a un diagnòstic i explicar-li perquè l’entengui”, reivindica Alarcón, per reblar: “Els metges de família i la IA podem ser bons companys de viatge. La intel·ligència artificial ens ajudarà molt a prendre decisions clíniques i nosaltres alimentarem els algoritmes perquè siguin altament científics”.