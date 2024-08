El càmping La Ballena Alegre s’expandeix per la Costa Brava

La Ballena Alegre és un dels càmpings més reconeguts de la Costa Brava. Amb més d’un miler de parcel·les a Sant Pere Pescador, des d’aquest estiu, la influència de la companyia dins del sector ja va més enllà d’aquesta zona.

Des de principis de temporada, La Ballena Alegre compta amb un nou càmping a la costa gironina. La companyia, que opera sota el nom Camping Car SL, és l’encarregada de la gestió del Càmping Cala Pola de Tossa de Mar, entre Cala Pola i Cala Giverola a pocs minuts del centre del municipi.

Les instal·lacions són propietat del grup d’inversió Azora. La Ballena Alegre va començar a gestionar el complex fa escassos mesos, just en un moment en el qual Azora va optar per fer canvis en les seves propietats a la zona. Azora no només compta amb aquest càmping, la gestora immobiliària també disposa dins de la seva cartera l’hotel que està a escassos metres del Càmping Cala Pola, l’hotel Zel Costa Brava

Aquest establiment -l’antic Pola Giverola Resort- és gestionat des de fa pocs mesos per Zel, la marca d’hotels creada per Meliá Hotels International i Rafa Nadal. Amb més de 200 habitacions, aquesta va ser la segona obertura de la marca, després d’estrenar fa un any el seu primer complex, Zel Mallorca.

40 milions d’euros

Azora va anunciar la compra del complex turístic de Tossa de Mar -en aquell moment sora el nom Arenas Resort Giverola- a l’abril de l’any 2021. Així, l’establiment passava de ser propietat de la cadena hotelera suïssa Arenas Resorts a formar part dels actius d’Azora.

La firma va anunciar una inversió d’uns 40 milions d’euros per portar a terme una reforma integral i una ampliació de les instal·lacions existents tant a l’hotel com al càmping. De fet, parlaven d’un glàmping (càmping de luxe) que un cop acabades les obres tenia previst oferir 125 bungalous, 62 tendes de campanya de luxe i 126 places per a caravanes.

Un cop anunciada l’operació, la gestió la deixava en mans de la cadena hotelera gironina Med Playa, que mantenia així la seva relació amb la companyia suïssa. La col·laboració entre Med Playa, un dels operadors hotelers més grans d’Espanya, i Azora, no era una novetat. El 2019 Med Playa va vendre set hotels de Benidorm i Costa del Sol a Azora, però en va conservar la gestió. Azora, al seu torn, es va encarregar de la reforma (va destinar-hi 30 milions d’euros) i reposició en hotels de quatre estrelles, una operació que repetien en l’Arenas Resort Giverola. Posteriorment, el càmping va ser gestionat per l'operador Latroupe.

Creixement del 36%

Camping Car SL, la companyia de La Ballena Alegre, compta amb més d’un centenar de treballadors en plantilla. L’any 2022 va facturar 15,8 milions d’euros, un 36,4% més que en l’exercici anterior, segons les darreres dades disponibles a la plataforma Insight View d’Iberinform. De fet, aquest va ser el seu any rècord pel que fa a ingressos, segons les dades que es remunten al 2008. Des de llavors les vendes de la firma s’han incrementat un 158%.

El resultat net de l’exercici de La Ballena Alegre va ser d’1,93 milions d’euros. Una xifra que es va incrementar considerablement respecte al 2021, concretament un 247,4%, és a dir gairebé es va triplicar. Tanmateix, no va ser la xifra més alta de la seva història, ja que va ser un 34,9% inferior al resultat net del 2008.

