Gran Jonquera, el centre comercial que creix a ritme del client francès

Per als amants de les dades i les cronologies, el 7 de març del 2021 sempre serà el dia que Joan Laporta va guanyar les eleccions que el van tornar a portar a la presidència del Barça. Les grans celebracions, però, van arribar deu dies més tard. De matinada i no a una discoteca, sinó a la seu d'una notaria de Barcelona. La matinada del 17 de març, contra rellotge, Laporta va aconseguir reunir els avals necessaris per constituir la nova junta. Aquella nit, i de manera inesperada per a la gran majoria dels aficionats culers, va acabar amb Antonio Escudero convertit en un nou vicepresident del club blaugrana. Estava clar que l'empresari havia estat clau a la firma dels avals. Però, d'on va sortir aquest dirigent encara avui desconegut per a molts? Resposta: de la frontera. I d'on surten els diners? Resposta: doncs majoritàriament dels francesos que entren a Espanya per comprar.

El Grup Escudero té nombrosos interessos comercials a la Jonquera, amb el Gran Jonquera al capdavant. És el primer gran centre comercial que els francesos troben en entrar a Espanya. Concebut el 2013 en format outlet amb botigues, ara ja barreja outlet i 'full price' de les principals marques internacionals de roba, calçat i perfumeria, amb l'afegit de restaurants i, molt important per al client francès, un gran supermercat i també estanc.

De 12.000 a 50.000 m²

El centre compta amb més de 12.000 metres quadrats de superfície comercial que, dissabtes i diumenges, poden reunir més de 20.000 persones cada dia, una xifra que augmentarà a la tardor quan Escudero acabi el gran projecte que té al cap des d'abans de la pandèmia: l'ampliació del Gran Jonquera, que arribarà als 50.000 metres quadrats.

"A la tardor ho ampliarem amb una oferta de botigues 'full price' que completaran el format outlet actual", confirma l'empresari, que xifra en el 80% el percentatge de clients francesos que té el centre comercial. Tabac, alcohol, menjar i molta roba de marca que "al seu país són més cares" o que "no troben en poblacions petites del sud de França". El mercat natural del Gran Jonquera comença als pobles de l'altra banda de la frontera —el Voló, Ceret, Cotlliure...—, segueix a Perpinyà i s'estén fins a Carcassona, Besiers i Narbona, per acabar a l'àrea metropolitana de Montpeller (a 200 quilòmetres i una població conjunta de més de 600.000 persones). Les cues de francesos esperant per comprar tabac, omplir el carro al supermercat o assaltar les botigues de Nike, Mango i Guess s'han convertit en una imatge habitual.

Obres d'ampliació del Gran Jonquera. / Josep Ribas

I, arribats a aquest punt, la pregunta és evident: quina és la facturació total de les botigues del Gran Jonquera? La resposta també és l'esperada: "No ho podem concretar, depèn de la marca". Però, per entendre el volum del negoci i analitzar fins on pot arribar amb l'ampliació de la tardor, només cal recordar l'auge que experimenta el format de centre comercial.

Sector a l'alça

El 2023, segons dades de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials, la facturació conjunta va créixer el 13% i va superar els 52.000 milions d'euros. Una recuperació del negoci, ja oblidats els tancaments durant la crisi sanitària, que posa els centres comercials al punt de mira dels inversors internacionals. Com a exemple, i competidor més proper del Gran Jonquera, cal citar l'Espai Gironès, situat només uns 60 quilòmetres més al sud, a Salt, i propietat del fons Commerzbank, que està en venda per un preu que ronda els 140 milions d'euros.

Espai Gironès té una superfície comercial de 40.000 metres quadrats i rep uns 10 milions de clients cada any. Xifres que, una vegada consumada l'ampliació a la tardor, seran àmpliament superades per les del Gran Jonquera, que segueix únicament a les mans d'Escudero. Es tracta d'una propietat que l'empresari gestiona a través de la firma Invest La Jonquera, que, atenent els seus comptes, a les quals ha accedit aquest diari a través d'Insight View, va completar el 2022 amb una facturació de 10,3 milions d'euros, el 31% més que l'any anterior, i uns resultats de 2,43 milions (19%).

La situació financera d'Invest La Jonquera, amb un patrimoni de 74,95 milions d'euros i un fons de maniobra de gairebé 30 milions (exactament, 29,3), ha permès a Escudero afrontar la notable inversió que requeria l'ampliació del Gran Jonquera. Una inversió que, mentre els francesos continuïn travessant la frontera per comprar a Espanya, sens dubte es recuperarà.

