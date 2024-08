Les vendes a grans superfícies disminueixen un 1,5% al juny respecte al mateix mes de l'any passat

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,5% al juny respecte al mateix mes del 2023, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El descens es deu principalment a la reducció de les vendes dels productes no alimentaris (-3,6%), ja que les vendes del sector de l'alimentació han crescut lleugerament, en un 0,6% respecte al juny de l'any anterior. Si s'elimina l'efecte dels preus, les vendes a les grans superfícies al juny cau en un 4,8% en comparació a l'any passat, mantenint per tercer mes consecutiu un diferencial de més de 3 punts respecte als preus corrents. Aquest descens es produeix tant en els productes d'alimentació (-3,1%), com en la resta de productes (-6,4%).

En l'acumulat de l'any, les vendes d'alimentació han augmentat en un 1,7%, mentre que la de la resta de productes han disminuït un 0,3%. Així, la variació de l'índex a preus corrents acumulats entre els sis primers mesos de l'any ha estat positiva, del 0,7% respecte al mateix període de l'any anterior.