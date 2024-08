Catalunya recupera el seu nivell prepandèmia, però és la regió que menys diners rep per visitant

Catalunya va tancar l'any 2023 amb 18 milions de turistes, 1,3 milions menys que el 2019. Era l'única, de les grans comunitats receptores de turistes, que perdia visites en comparació amb l'any prepandèmia. Però els primers sis mesos del 2024, el rumb sembla haver canviat amb l'arribada de 9 milions de turistes estrangers, 100.000 més que fa cinc anys.

La comunitat manté el seu lideratge, en rebre un de cada cinc turistes que visiten Espanya, tot i que amb prou feines millora un 1,8% els números del 2019. En la comparació amb la resta de grans regions, se situa molt lluny de les altes dosis de creixement de les Canàries, que avança un 14,3% (7,5 milions); Andalusia, un 11,5% (6,2 milions); Balears, un 11,4% (6,1 milions); Comunitat Valenciana, un 28,1% (5,3 milions), i fins i tot Madrid, l'autonomia amb més progressió, que incrementa la capacitat un 14,7% (4,4 milions).

Canàries, la que més despesa rep

Pel que fa a la despesa que deixen aquests turistes, Catalunya recupera també per primera vegada les xifres prepandèmia, en rebre 10.310,86 milions d'euros, un 10,19% més que en el mateix període del 2019, però novament lluny del creixement de la mitjana espanyola (39% més que el 2019 i 20% més que l'any passat). I en aquest cas el lideratge és de les Canàries, amb una guardiola d'11.077 milions d'euros els primers sis mesos, un 34% més que el 2019 i un 16,3% més que l'any passat. Mentrestant, la Comunitat Valenciana és la que més creix, un 63,7% més que el 2019 i un 27,8% més que el 2023, fins a un total de 6.436 milions.

A més, Catalunya és la comunitat que menys diners rep per turista (1.137 euros) entre les grans regions, mentre que Madrid és la que més (1.819 euros). Al mig hi ha les Canàries, amb 1.469 euros per turista; Andalusia, amb 1.319 euros; Comunitat Valenciana, amb 1.212 euros, i les Balears, amb 1.187 euros. En canvi, en despesa mitjana diària per visitant, Madrid lidera (301 euros), però Catalunya (218 euros) li trepitja els peus, davant de les Balears (199 euros), Canàries (176 euros), Andalusia (162 euros) i Comunitat Valenciana (130 euros).

La diferència entre la despesa per turista i la despesa diària per turista té molt a veure amb una estada menor o més gran. Així, si a Catalunya la durada mitjana de les visites és de 5,23 dies (la més baixa), a la Comunitat Valenciana gairebé es duplica, fins als 9,34 (la més alta).

Les Balears lidera al juny

D'altra banda, al juny, Illes Balears va ser la destinació principal dels turistes (23,6% del total), davant de Catalunya (21,5%) i Andalusia (14,7%). A la comunitat illenca van arribar el 6,7% més turistes que el juny del 2023, amb més de 2,1 milions; mentre Catalunya va rebre 2 milions (un 10,1% més) i Andalusia, 1,3 milions, un 18,2% més. També les Balears va ser la regió amb més despesa aquest mes (2.752 milions, un 12,6% més), mentre Catalunya va arribar als 2.531 milions (un 12,8% més) i Andalusia 1.748 milions (un 22,7% més). La Comunitat Valenciana és la comunitat que més creixement interanual de despesa ha experimentat al juny: 26,3% més.