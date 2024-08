Mascort demana al Ministeri d'Agricultura aplicar un fitosanitari en peres i pomes per evitar pèrdues amb la sequera

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha enviat una carta al ministre d'Agricultura, Luis Planas, perquè autoritzi l'aplicació excepcional del fitosanitari 1-methylcyclopropeno 17,5 g/L SC en camps de pomes i peres. L'objectiu és minimitzar els efectes de la sequera retardant la maduració dels fruiters. Això permetria reduir el risc de pèrdues de la fruita i una millora de la qualitat del producte. El fitosanitari podria aplicar-se a les 18.960 hectàrees que hi ha de pomes i peres a Catalunya. De moment, l'1-methylcyclopropeno es pot fer servir després de la collita, però per fer-ho abans cal una autorització excepcional que ha de donar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

David Mascort ha enviat la carta al Ministeri d'Agricultura a petició de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i la Taula d'ús sostenible dels productes fitosanitaris de Catalunya. El 17 de gener van sol·licitar l'autorització de forma excepcional d'aquest producte. L'objectiu era combatre els efectes que té la sequera en aquests arbres fruiters, que ara es combina amb un episodi d'altes temperatures. La resposta, però, va ser negativa.

El període de manca de pluges combinat amb aquest episodi d'altes temperatures podria provocar pèrdues en els productors de pomes i peres. Per això, apunten que l'aplicació d'aquest fitosanitari permetria allargar uns 14 dies la collita de la fruita. Això garantiria més qualitat de la fruita i una millor gestió dels recursos en la campanya de recollida.

El producte 1-methylcyclopropeno està aprovat per l'Estat per fer-lo servir després de la collita, però per fer-ho abans cal una autorització expressa del Ministeri. La substància s'havia autoritzat de forma excepcional el 2020, però els anys següents s'ha denegat la sol·licitud. Ara, el conseller demana que es reconsideri l'opció i que s'autoritzi.

Mascort recorda que hi ha països de la Unió Europea com ara Itàlia, Portugal, Eslovènia, Polònia, Croàcia i la República Txeca que ja han aprovat l'ús del fitosanitari abans de la collita. També hi ha altres països com Austràlia, Argentina, Canadà, Brasil, Estats Units o Nova Zelanda que ho han fet. Per això demana al Ministeri que canviï d'opinió i permeti l'ús del producte per no restar competitivitat en el mercat europeu i internacional.

A Catalunya la mesura podria beneficiar 18.960 hectàrees de pomes i peres. En els últims anys, els productors d'aquesta fruita han de fer la collita en un període molt curt de temps perquè la maduració és molt ràpida i suposa un elevat risc de pèrdua d'inversió si no es fa en el moment òptim i amb la rapidesa que correspon.

Aquesta situació empitjora amb els períodes de sequera i altes temperatures que hi ha a Catalunya, ja que repercuteixen en la qualitat de la fruita. De fet, aquest 2024 la sequera podria comportar una menor collita perquè la falta d'aigua reduirà el volum de producció. A més, la qualitat de la fruita podria reduir-se, també.