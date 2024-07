El port de Roses ja ha rebut 900 passatgers i quatre escales de creuers de la temporada 2024

El port de Roses ha rebut aquest dimecres l'escala inaugural del creuer Seabourn Ovation. És el quart de la temporada i fins ara la població ja ha rebut 900 passatgers i quatre escales. Del Seabourn Ovation, han fet escala a Roses 570 passatgers, la majoria nord-americans seguits pels britànics. Segons informa Ports de la Generalitat, els creueristes han visitat el municipi per conèixer els seus atractius culturals, històrics i gastronòmics i també han anat a cellers de la DO Empordà a fer una degustació de vins. A més, hi ha hagut activitats a Girona i visites al jaciment arqueològic d'Empúries. Es preveu que uns 53.000 passatgers arribin a la Costa Brava en creuer aquesta temporada, la majoria a Palamós, al Baix Empordà.

La directora general de Ports de la Generalitat, Annabel Moreno, acompanyada de la delegada del Govern a Girona, Anna Torrentà, i del regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorens, ha encapçalat aquest dimecres l'acte de lliurament de la mètopa portuària al capità del creuer Seabourn Ovation, amb motiu de la seva primera visita al port de Roses. El vaixell ha arribat a les vuit del matí del port francès de la Ciotat, ha fondejat a la badia de Roses i preveu marxar a dos quarts de tres cap al port de Barcelona. El creuer de bandera de Bahames té una eslora de 210 metres, un calat de 6,8 metres i un registre brut de 41.865 tones.

El port de Roses va iniciar la temporada de creuers 2024 a l'abril. Des d'aleshores, han passat pel port quatre creuers i 900 passatgers. Aquest any el port preveu la visita de nou creuers amb uns 1.500 passatgers, que en comparació a la temporada 2023 suposa un increment en cinc eescales, que suposa doblar amb escreix les xifres de l'any passat, i un augment de passatgers, amb 1.200 passatgers més que la temporada anterior. Amb tot, Ports de la Generalitat preveu "una bona temporada" de creuers al port rosinc, que acabarà el 2 de novembre.

53.000 passatgers a la Costa Brava

La temporada de creuers 2024 als ports de Roses i Palamós preveu l'escala de 61 creuers i l'arribada d'uns 53.000 passatgers. Traduït en percentatges, és increment de l'1,3% en passatgers i un augment del 15% en escales respecte a la temporada 2023.

L'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers al territori es preveu en 5,1 milions d'euros, segons un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), que calcula que cada passatger que desembarca en un port d'escala gasta una mitjana de 90 euros. A més, s'hi sumen sis euros per cap per la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris.

Els ports de Roses i Palamós reben creuers del mercat nord-americà i del mercat europeu. Aquesta temporada, el 50% dels creuers que vindran pertanyen al mercat nord-americà i el 50% restant a l'europeu.