Neix Indra Group, un nou referent tecnològic global

“L'objectiu de Leading the Future és convertir Indra en la multinacional espanyola de referència en defensa i aeroespai i en tecnologies digitals avançades. Alguns països veïns, com el Regne Unit, Itàlia i França ja han executat aquesta visió, consolidant el seu sector de Defensa i Aeroespacial sota els seus propis campions nacionals. Aquest procés és per reforçar l'autonomia estratègica a Espanya i Indra aspira a liderar l'ecosistema nacional en menys de 10 anys”, ha subratllat Marc Murtra, president de la companyia, durant la presentació del pla a analistes i inversors.

Indra canviarà cap a una estructura amb quatre divisions principals: Defensa, Trànsit Aeri, Espai i Minsait, agrupant aquesta última a la seva veu l'àrea de Mobility. “Per articular aquesta transformació, Indra evolucionarà cap a una estructura de grup, més flexible, mitjançant una nova companyia per a Espai i ajustaments en Minsait, que inclouen la incorporació de Mobility com a vertical i l'entrada de ‘partners’ estratègics”, ha indicat José Vicente de Los Mozos, CEO de l’empresa. En aquest àmbit, l'empresa invertirà més de 3.000 milions d'euros en R+D+i fins al 2030.

Per representar gràficament el naixement d'Indra Group, s'ha creat a més un nou símbol gràfic. “El concepte creatiu darrere del nou model de marques representa la perfecta convergència entre coneixement i innovació tecnològica sota el paraigua d'una idea creativa: fer visible l'invisible. Això implica comunicar amb bellesa i tecnicisme com està construït el món a través dels sistemes de Defensa i Tecnologia, enfortint la importància del rol d'Indra Group”, descriu Jesús Presa, director general de Comunicació i Màrqueting.

Oficines centrals d'Indra, a Alcobendas, Madrid.

Indra Technology Hub

Al cim d'aquesta transformació hi haurà Indra Technology Hub, un centre tecnològic integrat d'última generació, previst per al 2026, que estarà centrat en la investigació i desenvolupament de tecnologies capdavanteres per als negocis de Defensa i Aeroespacial.

El negoci de Defensa, un pilar

La visió d'Indra per al seu negoci de Defensa és convertir-se en el coordinador espanyol dels programes europeus terrestres, aeris i del ciberespai. Busca passar de ser un subministrador de productes a un gestor de l'ecosistema de Defensa.

Per incrementar el control sobre la cadena de subministrament completa, Indra racionalitzarà i simplificar el seu portafolis, passant de 100 productes a oferir 11 solucions centrades en el client i construïdes al voltant de sis categories tecnològiques: radar, defensa electrònica, electroòptica, comandament i control, comunicacions i simulació.

Líder mundial en ATM

La visió d'Indra per al negoci d'ATM o gestió del trànsit aeri és mantenir el lideratge a Europa, l’Orient Mitjà i Llatinoamèrica, enfortir la seva presència a l’Amèrica del Nord i l’Àsia, el Pacífic, i estendre la seva solució tecnològica d'automatització a l'Orient Mitjà, Llatinoamèrica i l’Àsia. I així, aspira a convertir-se en el número u global. Addicionalment, expandirà el seu lideratge en la gestió del trànsit aeri no tripulat, a través del desenvolupament de la plataforma i l’explotació de noves oportunitats.

L'Espai, la nova dimensió

L'Espai és cada vegada més rellevant, amb el desenvolupament de programes clau a la UE, que pretenen garantir la seva autonomia estratègica i la sobirania sobre les comunicacions, que són fonamentals en defensa, però també pel negoci d'ATM i altres aplicacions civils.

Empreses internacionals similars a Indra ja compten amb divisions dedicades a l'espai, cosa que subratlla la seva importància per esdevenir una companyia líder en aquest camp. La nova companyia incorporarà, posteriorment, socis globals per incrementar la seva capacitat financera i accelerar així el creixement inorgànic a Europa.

Minsait, digitalització total

La visió d'Indra per a Minsait és convertir-la en un dels principals actors de Serveis de TI a Europa i Llatinoamèrica, amb una oferta reequilibrada cap a les línies de negoci digital més avançades.

Es detallen cinc accions clau al voltant del futur de Minsait: més autonomia operativa dins del grup; donar entrada a accionistes estratègics; incorporar Mobility com un nou vertical de negoci; reforçar les capacitats digitals del grup, amb Minsait donant servei a altres negocis d'Indra i, vendre actius no estratègics, aprofitant fusions i adquisicions.

Aliances estratègiques

Indra mantindrà l'impuls als acords de col·laboració i el foment d'aliances en Defensa, partint de les col·laboracions actuals amb Navantia, Escribano, Tecnobit, Thales, Lockheed Martin i EDGE Group. En ATM, Indra forjarà aliances als Estats Units i amb proveïdors de serveis de navegació aèria de l'Orient Mitjà. I, en Minsait, continuarà col·laborant amb els grans proveïdors per llançar plans de negoci conjunts i reforçar l’oferta digital.

Talent i ESG

El talent és un dels actius més importants d'Indra i, per reforçar-lo, la companyia crearà una cultura diferencial, "Indra Way", que s'estructura al voltant de cinc pilars principals: diversitat, multinacional i multinegoci, excel·lència comercial i operativa, i orgull de pertinença. Indra preveu crear 5.000 llocs de treball d’alt valor tecnològic.

Indra també busca potenciar l'àrea ESG, que inclou medi ambient, societat i govern corporatiu, per les sigles en anglès, i treballarà amb 16 línies estratègiques i més de 15 KPI per aconseguir-ho. Entre els seus objectius destaquen accelerar la descarbonització, impulsar l’ecodisseny i millorar la sostenibilitat de la cadena de subministrament.

Objectius financers

Els objectius d'Indra en el període del 2024 al 2026 consisteixen a superar els 6.000 milions d’euros en vendes, amb un marge EBITDA (benefici brut d'explotació) superior al 12% i un marge EBIT (benefici operatiu) del 10%, generant alhora un Flux de Caixa Lliure (FCF) de 900 milions d'euros.