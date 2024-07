El lloc més ecònomic per anar de vacances és a la Costa Brava, segons 'The Sun'

Si hi ha un turista que destaca per sobre dels altres, és l'anglès. Ulleres de sol, pell vermella i una gerra de cervesa a la mà. Als nostres veïns britànics els hi agrada visitar les nostres platges. Tot i que diversos mitjans anglesos van qualificar Barcelona com a destinació hostil de viatge, la demanda per banyar-se a l'aigua del Mediterrani i menjar una paella en una guingueta es manté estable.

Com a alternativa a la ciutat de Barcelona (teòricament "hostil segons estàndards anglesos"), els mitjans anglosaxons recomanaven Tarragona per la seva 'tranquil·litat'. Ara, però, el mitjà britànic 'The Sun', juntament amb la plataforma de comparació de preus 'Travel Supermarket', han fet un estudi de preus per determinar el poble més barat per fer turisme a la Mediterrània espanyola.

L'estudi de preus elaborat per les dues entitats va destacar un total d'onze localitats al voltant de tota la costa d'Espanya. Sembla que els britànics tenen preferència per alguna comunitat autònoma més que cap altra. A la llista apareixen repetidament les Illes Canàries i Catalunya.

De Fuerteventura a Tenerife passant per Mallorca

La llista elaborada per 'Travel Supermarket' per ordre invertit de preu aproximat és:

11. Caleta de Fuste, Fuerteventura (Illes Canàries) - 685,59 euros/setmana per persona

10. Salou, Costa Daurada (Catalunya) - 680 euros/setmana per persona

9. Puerto Rico, Gran Canària (Illes Canàries) - 669 euros/setmana per persona

8. Fuengirola, Costa del Sol (Anadalucía) - 650 euros/setmana per persona

7. Puerto de la Cruz, Tenerife (Illes Canàries) - 650 euros/setmana per persona

6. Las Palmas, Gran Canària (Illes Canàries) - 636,88 euros/setmana per persona

5. Tossa de Mar, Costa Brava (Catalunya) - 633,31 euros/setmana per persona

4. Cala Bona, Mallorca (Illes Balears) - 627,37 euros/setmana per persona

3. Lloret de Mar, Costa Brava (Catalunya) - 609,55 euros/setmana per persona

2. Calpe, Costa Blanca (València) - 570,34 euros/setmana per persona

1. Blanes, Costa Brava (Catalunya) - 528,75 euros/setmana per persona

Blanes, el més barat

"Conegut com la porta d'entrada de la Costa Brava, Blanes és una gran introducció a les belles platges i pobles històrics per les quals aquesta costa és ben coneguda. És un dels llocs favorits de les famílies per gaudir d'una estada relaxada al costat del mar, sovint més tranquil·la que els seus veïns turístics, Lloret de Mar i Tossa de Mar", assegura la plataforma de comparació de preus anglesa.

El mitjà de comunicació 'The Sun' va decidir destacar el poble pels seus "còctels al costat del mar i impressionants platges". També destaquen la seva proximitat amb tren des de Barcelona i l'accessibilitat per aire en estar a prop de l'aeroport de Girona. A l'article del diari anglès ressalten la gran oferta d'activitats disponibles al municipi. El Jardí Botànic Marimutra és destacat per la seva bellesa i fotogènia.

Oferta d'activitats

Per convèncer els seus lectors anglesos del valor de Blanes, 'The Sun' destaca els següents llocs com a factor diferencial del municipi:

Cala de Sant Francesc

Platja de Blanes

Castell de Sant Joan

Jardí Botànic Barimutra

Sobretot destaca les seves aigües cristal·lines, l'àmplia oferta gastronòmica i la tranquil·litat que se sent a tota la badia de Blanes.