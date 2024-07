Aquestes són les entitats bancàries que s'aprofiten dels jubilats

Hem d'estar en alerta envers els bancs i és que, segons l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) hi ha diverses entitats que cobren fins a 100 euros a les persones jubilades. Aprofiten per cobrar-los els tràmits rutinaris com fer una operació presencialment, etc. Així doncs, t'expliquem quines són les entitats per tal que estiguis alerta o decideixis si canviar de banc.

Els bancs que cobren fins a 100 euros als jubilats

L'organització ha recorregut al cas pràctic d'un jubilat que tingui una pensió domiciliada d'almenys 900 euros al mes, retiri 400 euros mensualment i faci transferències per imports d'uns 300 euros, tot presencialment, en finestreta. L'OCU completa l'exposició del cas relatant allò que cobren entitats bancàries com Banc Sabadell, BBVA i Bankinter, que penalitzen el client jubilat amb cobraments de 104, 96 i 78 euros, respectivament amb caràcter anual.

La targeta també comporta un cost per als pensionistes, segons relata l'OCU, que cita Bankinter i els 30 euros que cobra pel Compte Pensió, mentre que Ibercaja cobra 28 euros pel Compte Pensió, i Globalcaja, 18 euros, la mateixa xifra que CajaMar (excepte usuaris que ingressin almenys 1.037 euros, en aquesta darrera entitat).

L'informe també inclou els cobraments pel manteniment del compte corrent: Banc Sabadell cobra 80 euros anuals si es domicilien rebuts i la pensió, mentre que Ibercaja cobra 12 euros a qui contracti el 'Pla Tu Tries' de Globalcaja si es domicilia la pensió i les compres realitzades amb targeta.

Pel que fa a la retirada d'efectiu a la finestreta, l'OCU recorre als exemples del BBVA, que cobra 2 euros per a retirades de menys de 2.000 euros, igual que CaixaBank, si bé en aquest cas si les persones són més grans de 65 anys poden efectuar aquesta operació cinc vegades al mes gratuït.