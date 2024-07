L'Escala posa facilitats perquè Incasòl arranqui el projecte d'habitatge social

L’Ajuntament de l’Escala ha començat a moure tràmits per tal d’intentar que es desencalli el vell projecte per crear una àrea d’habitatge social a la Closa del Llop per part d’Institut Català del Sòl (Incasòl). El govern ha encarregat el projecte per modificar el planejament i posar d’aquesta manera facilitat als promotors. Al mateix temps, en matèria d’habitatge social, s’ha previst una partida per a rehabilitar un pis de propietat municipal.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, explicava durant la darrera sessió plenària que «hem encarregat el projecte de modificació del planejament al sector d’Incasòl per tal d’intentar donar-li una empenta» i constatava que «porta anys encallats, i sembla que el mateix Incasòl estava interessat a moure alguna cosa·». La tramitació municipal espera facilitar aquesta implantació, va dir Bofill.

De fet, el gener d’aquest any, es va informar que l’Ajuntament i Incasòl estaven en converses per reprendre el projecte d’urbanització de la zona de la Muntanya Blanca, a la Closa del Llop. Incasòl és el propietari majoritari. En els darrers dos anys s’han fet passos per acabar la zona urbanitzable. Quedaven pendents la portada d’electricitat de la xarxa de baixa tensió, les recepcions d’unes parcel·les i el tractament d’una zona verda que ja es va aprovar i que permetria començar les obres d’urbanització.

El projecte no és nou, es remunta al 2003 quan l’Ajuntament va aprovar un conveni per desenvolupar una urbanització amb habitatges de protecció oficial en els terrenys de la zona de la Muntanya Blanca. El 2007 l’Incasòl anunciava una inversió de 3,7 milions d’euros per a la construcció de 28 habitatges protegits de lloguer que estarien acabats el 2010. Però, el setembre d’aquell any, es va fer el sorteig perquè 24 famílies poguessin accedir a un dels pisos d’habitatge social i es va anunciar que el dia 19 de març de 2011 s’iniciarien les obres.

Falta d'habitatge

La regidora d’Acció Social, Habitatge, Ocupació i Noves Tecnologies, Claudia de Cruz, posava de manifest al ple, segons reproduïa l'emissora Ràdio l'Escala, que «la situació de l’habitatge és una situació que s’ha anat agreujant» i que avui és un problema d’àmbit estatal, autonòmic i també local.

Per això des del govern es van fer passos. Al darrer ple es va modificar una partida per destinar 13.000 euros, més una subvenció de 18.000 a la rehabilitació d’un pis que és de propietat municipal, situat al port, i que es destinaria a habitatge social.

La modificació es va aprovar amb el vot de tots els grups. La regidora d’ERC, Etna Estrems, va celebrar la iniciativa i va apuntar que com havien dit durant debats electorals «si es posessin en disposició cada any 200.000 euros per fer pisos ara ja en tindríem dotze». El regidor en Comú l’Escala, Albert Pons, per la seva banda, també va considerar-ho positiu i va recordar que a l’anterior legislatura un dels motius de no votar mai cap pressupost era la manca de partides per incrementar el parc d’habitatge social.