Foment del Treball proposa convertir en ample europeu la línia ferroviària entre Portbou i Figueres

Convertir en ample europeu la línia ferroviària entre Portbou i Figueres. Aquesta és una de les prioritats que proposa Foment del Treball en matèria de xarxa viària a Catalunya. Un reclam que, segons l’entitat patronal catalana, és clau per "potenciar" el transport de mercaderies per ferrocarril, tal com queda reflectit en l’informe El dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya 2009-2023, presentat aquest dimarts.

Durant la presentació de l'informe, Foment del Treball va denunciar que Catalunya pateix un dèficit en infraestructures —tant des de l'Estat com de la Generalitat— de fins a 42.500 milions d'euros entre 2009 i 2023. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va titllar la xifra "d'escandalosa". Per això, va apel·lar a la responsabilitat de les administracions públiques per resoldre "d'una vegada per tots aquests problemes d'inversions".

Una millor integració en el mercat europeu

Foment ha identificat cinc eixos sobre els quals millorar les infraestructures de Catalunya: la mobilitat en ferrocarril, la seguretat viària i la interconnexió entre territoris; la connectivitat internacional, avançar en l'autoabastament híbrid; i el transport de mercaderies. Respecte a aquest últim, l'entitat considera que potenciar-lo és "crucial" per reduir la congestió viària i les emissions" i per millorar "la competitivitat econòmica del sector logístic". Així, diuen, es contribuiria a un desenvolupament sostenible i a "una millor integració en el mercat europeu". Per això, proposen una sèrie d'actuacions, una de les quals és convertir en ample europeu la línia Portbou-Figueres. L’entitat patronal catalana assenyala que el canvi podria potenciar la integració al mercat europeu, ja que permetria la continuïtat de trens de mercaderies en ample únic fins a la frontera. Actualment, l'ample de via d'aquest tram és l'ibèric, és a dir, de 1668 mm entre les cares internes dels carrils. L'europeu o estàndard, en canvi, és de 1435 mm, i és el que utilitzen la majoria de línies d'alta velocitat. És el tipus de via més estesa arreu del món.

La resta de propostes que Foment aporta per potenciar el transport de mercaderies és completar l’execució del corredor del Mediterrani al seu pas per Catalunya, executar les estacions intermodals de Lleida i de l’Aldea i planificar una nova línia transversal ferroviària.

Foment també remarca que el transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya representa aproximadament el 4,5% del total, un tant per cent que s'allunya de la mitjana europea, que és del 18%. Per això, consideren fonamental que les mercaderies transportades per ferrocarril puguin augmentar en un 8,5% anual "per poder assolir una quota modal superior al 10% l’any 2026 (actualment és del 4%)".

Peticions anteriors

Cal recordar que el 2021, el servei català de Rodalies anunciava que tenia prevista una inversió de 6.345 milions d'euros fins al 2030 en millores. Una d'elles era la implantació d'ample europeu a Figueres-Portbou. Així mateix, el 2022 el lobby ferroviari Ferrmed va presentar a la Cambra de Comerç les primeres conclusions de l'estudi a escala d'Europa sobre les necessitats de futur, una de les quals era que "l'ample europeu de Figueres a Portbou és una prioritat per al transport de mercaderies en tren".