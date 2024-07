Els preus a les comarques gironines augmenten un 0,6% al juny, però la inflació anual es modera

Els preus a les comarques gironines s'han incrementat un 0,6% durant el mes de juny, tot i que la inflació interanual es modera i tanca el mes en el 3,3%, una dècima menys que al maig. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la temporada turística es deixa notar i els preus dels allotjaments turístics pugen un 9,2% mensual, amb els paquets turístics en un augment del 12,5%. L’alimentació, després de moderar-se en mesos passats, torna a pujar (+0,7% mensual), mentre que el tabac i l’alcohol es mantenen i fins i tot baixen, i empeny també a la baixa la roba (-0,2%).

Així, els preus tornen a situar-se en una tendència a l’alça a les comarques gironines a nivell mensual, tot i que es moderen en la taxa interanual. Un dels factors d'aquesta pujada ha estat el preu de la cistella de la compra. I és que els aliments han augmentat vuit dècimes al juny. En la comparativa anual, omplir la nevera a dia d'avui resulta un 3,2% més car que just fa un any.

La temporada turística també es deixa notar especialment pel que fa a l'oci i la cultura. Aquest sector ha vist com s'ha incrementat un 2,4% els preus al juny, en una època on comencen els festivals d'estiu que duren fins al setembre. La restauració, també molt condicionada a la temporada turística, també ha crescut, en concret, ho ha fet en 1,1 punts.

El preu de l'habitatge i els carburants, per segon mes consecutiu, tornen a créixer mig punt. Si es fa la comparativa anual, la taxa d’inflació en aquest àmbit és del 4,7% al juny, lleugerament per sota del nivell interanual del maig, quan era del 4,9%.

Crescuda general respecte l'any passat

La realitat és que el conjunt de sectors veuen com els preus han augmentat en relació al juny de 2023. Només el vestit i calçat, que ha caigut quatre dècimes i les comunicacions que ha quedat gairebé pla no resulten més cars que fa un any. La resta de sectors analitzats per l'INE han vist com augmentaven els preus, això sí, en alguns casos a un ritme menor que al maig.

A banda de l'habitatge i els carburants, també destaca l'increment substancial d'un any a l'altre de la restauració que s'ha incrementat un 4,2%. L'oci i la cultura ho ha fet gairebé quatre punts, igual que l'alcohol i el tabac. Els aliments costen un 3,2% més que el juny del 2023 i el transport també ha crescut tres punts.

De manera més moderada han crescut els sectors de l'educació, la salut i els articles de la llar. Tot plegat ha fet que la mitjana del cost de la vida sigui un 3,3% més cara el juny de 2024, respecte al de l'any passat.