Renfe transporta 620.000 viatgers a França en alta velocitat en el seu primer any en solitari

Renfe ha tancat el primer any d'AVE a França operant en solitari després del divorci amb SNCF amb 620.000 viatgers en les rutes que uneixen Barcelona i Lió i Marsella amb Madrid passant per la capital catalana. El servei internacional va començar el 13 de juliol de l'any passat amb el trajecte fins a Lió i suposava el primer cop que un maquinista que de l'operadora espanyola creuava la frontera en viatge comercial. En nombre de circulacions, Renfe n'ha sumat 1.300 en total per connectar les 15 estacions que conformen el seu mapa de rutes durant aquest primer any i que en alguns casos només disposen de l'alta velocitat com a connexió directe. La quota d'ocupació mitjana ha sigut del 82%.

Les estacions franceses amb més demanda de viatgers AVE han estat Lió, Marsella i Montpeller i els trajectes amb més demanda són els que uneixen aquestes ciutats amb Barcelona, on es concentra el 60% de la demanda.

Renfe considera el mercat francès com a prioritari en la seva estratègia d'internacionalització i aspira ampliar les operacions de l'AVE en altres destinacions, com París, així com oferir rutes domèstiques.

La companyia va desplegar gradualment les seves operacions a França, començant primer pel corredor Barcelona-Lió, amb circulacions de divendres a dilluns i dues setmanes més tard ho va fer el trajecte Madrid-Marsella, amb quatre dies per setmana. A partir de l'1 d'octubre, el trajecte va passar a oferir-se diàriament, el que equival a 28 connexions setmanals entre els dos sentits.

Els trens AVE de Renfe a França operen en dues rutes que connecten Lió amb Barcelona i Marsella amb Madrid i que comparteixen parcialment el seu recorregut. En el tram comú, entre Nimes i Barcelona, Renfe ofereix cada dia quatre trens AVE que també donen servei a les estacions intermèdies de Girona, Figueres-Vilafant, Perpinyà, Narbona i Montpeller.