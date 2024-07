Així pots obtenir l'ajuda de 900 euros del govern per pagar el lloguer

A mesura que els preus del lloguer i l'habitatge pugen és cada cop més complicat per a molts catalans accedir a un habitatge propi. És per això que el govern ha llançat des del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana diversos programes d'ajuda que ofereixen suport econòmic per facilitar l'accés a l'habitatge. Recentment, una de les ajudes que més ha destacat ha estat un subsidi de 900 euros per al lloguer.

Es tracta de l'ajuda coneguda com el 'Programa 3' del Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025 que està destinat a ajudar a supervivents de la violència masclista, víctimes dels desnonaments de casa seva, gent sense llar i altres col·lectius. El nom complet d'aquest programa és el següent: 'Programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament de l'habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables'.

Aquest ajut parteix des dels 600 euros al mes per a les persones d'aquests col·lectius que necessitin ajuda amb el lloguer, però pot arribar fins als 900 euros al mes en alguns casos. D'altra banda, també hi ha un extra de fins a 200 euros al mes per cobrir "despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics".

Totes les persones que compleixin els requisits per rebre l'ajuda hi poden accedir a través dels serveis socials. A més, aquest és només un dels 13 plans que inclou el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, que abasta altres col·lectius i persones que tinguin dificultats per accedir a un habitatge.