L'ATA Costa Brava insta les administracions a actuar contra el lloguer turístic il·legal

L'Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) insta les administracions a actuar "amb fermesa" i "màxim control" contra el lloguer turístic il·legal. L'entitat es mostra "indignada" per la problemàtica a la demarcació i demana que s'impulsin campanyes per promoure les denúncies contra els que operen sense llicència. D'altra banda, l'entitat diu que el decret llei de mesures urgents en aquest àmbit està provocant un "efecte crida" a la "proliferació" de lloguer il·legal, que "creix de forma desmesurada". En aquest sentit, reclama al Govern que posi el "focus" en els que fan la seva activitat "fora de la legalitat" i "no en els professionals que treballen amb rigor, qualitat i seguint les normatives".

"És urgent acabar d'una vegada per totes amb l'oferta il·legal perquè no només perjudica el nostre sector sinó també la destinació; i, el més preocupant, contribueix a especular amb el preu creant un greuge important als professionals del sector", afirmen en un comunicat. Des de l'entitat asseguren que estan fent una "feina intensa" per acabar amb l'intrusisme però que, malgrat això, cal més contundència de les institucions per "erradicar-ho".

La lluita contra l’intrusisme, segons l'ATA, requereix que les institucions "treballin de valent i amb contundència" per acabar amb els que "no compleixen amb el marc legal vigent que els és d’aplicació -com pot ser les càrregues administratives com el registre de viatgers o fiscals, la recaptació de l’impost d’allotjaments turístics o la declaració d’ingressos-, i no presten un servei de qualitat".

A banda d'això, consideren que cal impulsar campanyes per fomentar que l'intrusisme es denunciï. "En aquesta lluita cal la col·laboració de tothom", afegeixen.

Teixir aliances

D'altra banda, l'ATA celebra la decisió de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat d'unir esforços per intensificar la persecució dels pisos turístics il·legals a la ciutat i també la dels ajuntaments que "han seguit el mateix camí". Per això, demana que aquest "exemple" s'estengui a la resta d'ajuntaments de la demarcació. "Cal anar teixint aliances i actuant amb la màxima contundència per aconseguir que l'oferta legalitzada d'apartaments turístics sigui l'única a la demarcació", insisteixen.

L'ATA agrupa unes 15.000 unitats d'apartaments turístics i habitatges d'ús turístic legalitzats de tota la província, una oferta d'establiments i allotjaments turístics d'acord amb els requisits turístics i de serveis.

L'entitat recorda que en el cas que es tingui coneixement d'una activitat clandestina, és un deure comunicar-ho i recorda que disposa d’una bústia on es pot denunciar de forma anònima les pràctiques il·legals que es puguin detectar al sector. Un cop recollides les denúncies, les trasllada al departament competent de la Generalitat perquè en tingui coneixement i emprengui les accions civils corresponents destinades al cessament efectiu de l'activitat turística.