Ajuntaments de l'Alt Empordà traslladen al Govern el seu descontentament pel creixement del Logis

Els ajuntaments de Fortià, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Siurana van tenir la reunió sol·licitada a la seu d’Incasòl a Barcelona, el dia 1 de juliol, per parlar del Pla Director Urbanístic Logis Intermodal Empordà. Els ajuntaments van traslladar el descontentament del territori tan pel que fa al creixement del polígon industrial, com a la reserva de sòl per a la futura ubicació de la Intermodal Ferroviària, i, especialment, amb el procés de treball emprat que ha exclòs de participació política i estratègica als pobles de l’entorn directament o indirectament afectats pel Pla.

A la reunió, hi eren presents la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura i director de l’Incasòl, Agustí Serra, a més del subdirector general d’Actuacions Urbanístiques del Departament de Territori i Sostenibilitat, Josep Armengol, i la directora d’operacions de l’Institut Català del Sòl, Elisabet Cirici. "Hem defensat i justificat que l’alternativa proposada és un error pel territori i que cal tornar a l’opció inicial, Alternativa 0, i començar el procés de cap i de nou, amb una construcció conjunta amb totes les parts", manifestaven.

L’avanç presentat no preveu tres alternatives reals, ja que en totes elles traslladen la intermodal al mateix lloc, fora del terme municipal del Far d’Empordà i sense explorar altres espais disponibles a l’oest de Vilamalla, proposant una única reserva de sòl a la perifèria del polígon situada al sud-est de Vilamalla, amb la meitat del terreny necessari sobre el nucli de Tonyà, municipi de Garrigàs.

El Departament i l’Incasòl van admetre l’error inicial i es comprometen a crear una taula de treball amb tots els ajuntaments afectats, creant una comissió tècnica i una comissió executiva. També convocaran una pròxima reunió amb el Departament d’Infraestructures de la Generalitat i es faran les consultes pertinents a ADIF. "S’han compromès que l’aprovació inicial del Pla director quedi aturada i condicionada a tenir un consens amb totes les parts implicades", continuen especificant.

Els ajuntaments han sol·licitat una reunió amb la consellera de Territori i la seva compareixença al Parlament per poder mantenir el millor espai de negociació possible.