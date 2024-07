El Fòrum Carlemany premia el productor teatral Salvador Sunyer i la Black Music Big Band per la seva contribució cultural i social

El Fòrum Carlemany va celebrar aquest dijous la Nit Fòrum a l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata, a l’Alt Empordà. La gala, organitzada per aquesta associació sense ànim de lucre formada per un centenar d’empreses gironines, va comptar amb l’assistència de prop de 270 persones entre convidats, autoritats, patrocinadors i associats. Els actors Fel Faixedas i Carles Xuriguera van ser els presentadors de l’esdeveniment, que va permetre valorar positivament els resultats del primer any d’aplicació del Pla Estratègic del Fòrum, un document que proposa el full de ruta a seguir per part de l’organització amb una visió a curt, mitjà i llarg termini. Durant la gala, els organitzadors van fer-se ressò de l’increment dels membres que formen part del Fòrum fins arribar a la xifra rècord de 590 directius i directives i la seva conseqüent participació a les sessions de benchmarking, una tècnica basada en compartir experiències a través de trobades, debats i reunions de diversos grups de treball. També es van entregar els guardons Soci d’Honor i Falcó Carlemany, distincions que serveixen per reconèixer la tasca d’una persona física o d’una entitat. Els premiats d’aquesta edició van ser el gestor i productor teatral Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta, i la Black Music Big Band, la primera banda formativa centrada en els estils del soul i el funk.

Sandra Masoliver, presidenta del Fòrum Carlemany i CEO de Masoliver, va mostrar la seva satisfacció pel bon estat de salut de l’entitat i també pel seu creixement. “Un dels objectius del nostre Pla Estratègic era el d’arribar als 520 directius associats en un any i de tenir-ne 590 en cinc anys. Han passat uns mesos des de la seva implantació i ja tenim aquests 590, una xifra a la qual mai hi havíem arribat i que significa un creixement del 16%. Hem incrementat el número d’empresaris i empresàries i també la participació als grups de benchmarking i això és una molt bona notícia. No és l’únic objectiu que hem complert, perquè també hem assolit la previsió d’assistents en aquesta gala”, va dir.

“El Fòrum és un gran model empresarial que cerca en tot moment el bé comú per sobre dels interessos personals. El que intentem és buscar la millora continuada dels seus integrants, mirem d’aportar coses positives cap a la societat i amb el pas del temps tots els que en formem part creixem en diversos àmbits”, va afegir. Masoliver va explicar que s’ha ampliat també el nombre de grups de benchmarking i ara n’hi ha un total de 15 amb la incorporació dels grups de Direcció de Producció i Direcció de Qualitat. “Abans estaven integrats en d’altres grups i ara tenen prou força per ser independents. Si veiem que en el futur interessa crear-ne de nous, ho farem perquè això és el que se’ns està demanant i creiem que és la millor manera d’acompanyar els directius i directives en les seves necessitats”.

Va enumerar també alguns dels “grans reptes” que actualment han d’afrontar els empresaris, com ho són, entre d’altres, la digitalització per adaptar-se a les noves tecnologies, la ciberseguretat, la capacitat per retenir i captar talent, la voluntat d’adaptar-se a les noves formes de treball, la relació entre l’empresa i sostenibilitat i la gestió dels recursos, el treball amb l’energia i la petjada de carboni, i la reputació de la marca a partir de la seva valoració a les xarxes socials. Durant la gala, es va anunciar que la pàgina web del Fòrum és nova i es va explicar que s’està a punt de renovar la seva app. També es va citar un “nou concepte” com ho és l’Slow Fòrum, una trobada informal dels seus associats que va tenir lloc aquest any a l’Hotel Ultònia acompanyada d’una activitat sorpresa, en aquest cas l’elaboració d’un còctel. La idea és consolidar aquest format i repetir-lo anualment. L’actual presidenta encara el seu últim any de mandat i va aprofitar el seu discurs a TorreMirona per explicar que durant els propers 12 mesos “treballaré per garantir la continuïtat del Fòrum i per preparar el relleu de la millor manera possible. Comencem el compte enrere i ho fem amb la mateixa il·lusió que el primer dia”. Masoliver va iniciar el seu mandat l’any 2021 i deixarà el càrrec l’estiu del 2025. La resta de presidents que ha tingut el Fòrum Carlemany han estat Jaume Sanabras (2003-2008), Marc Sansalvadó (2008-2012), Francesc Planas (2012-2017) i Francesc Bosch (2017-2021).

Reconeixement a la cultura i a la música

Sandra Masoliver va destacar que la Nit Fòrum d’aquest 2024 “ha servit per reconèixer la tasca i els valors que els guardonats en relació a la cultura del nostre país. Impulsen el teatre, la música i alhora els valors socials perquè la societat sigui cada vegada millor”.

Amb el Soci d’Honor, el Fòrum distingeix la tasca de persones o entitats de prestigi reconegut que s’han distingit per defensar una sèrie de valors i principis al llarg de la seva trajectòria professional. En aquesta ocasió, el premi ha estat per a Salvador Sunyer. El saltenc és gestor i productor teatral, fundador l’any 1991 de l’empresa Bitò Produccions, encarregada de programar, produir, gestionar i distribuir tota mena de projectes culturals. Fa més de 30 anys va posar en marxa el festival Temporada Alta, del qual Sunyer n’és el seu director. També dirigeix el Centre d’Arts Escèniques de Salt – Girona. En un breu discurs, el premiat va agrair el guardó i va afirmar que “aquest és un premi, sobretot, que reconeix la feina feta amb el Temporada Alta. Un esdeveniment consolidat per promoure la cultura entre les persones. Per tant, un reconeixement com aquest no només ha d’anar cap a mi, sinó que ha d’estar dirigit a tota aquesta gent que aprecia l’art, la cultura i el teatre”.

El Falcó Carlemany distingeix a una persona o entitat que de forma genuïna ha contribuït a potenciar un projecte cívic i social a partir de la seva dedicació i esforç. Enguany s’ha reconegut la tasca de la Black Music Big Band, una agrupació impulsada per la Fundació Casa de la Música i el Black Music Festival que va néixer amb la voluntat de crear una gran banda de soul i funk dirigida a joves d’entre 16 i 25 anys. Aquesta iniciativa gironina es va organitzar a principis de 2016 amb l’objectiu d’aprendre i interpretar aquests dos estils musicals, i al mateix temps oferir als seus integrants una experiència completa com a músic professional. Amb el pas del temps s’ha consolidat com a un projecte pedagògic i musical, disposa de més d’un centenar d’alumnes i ha derivat en diversos projectes paral·lels. En pocs anys, s’han editat tres discos i s’han realitzat més de 50 actuacions en directe. Van recollir el premi Adrià Bauzó i Núria Mancebo, director i directora vocal d’aquesta agrupació, respectivament. “Estem molt contents i ens omple d’orgull aquest reconeixement. Alhora ens sobta que un projecte com el nostre sigui premiat. Tanmateix, això vol dir que la cultura és valora i és quelcom important per a la societat. En pocs anys hem pogut formar i ajudar a nombrosos alumnes i hem estat capaços de crear molts projectes”, va dir Mancebo.