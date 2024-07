"Molta por" entre els treballadors de Vodafone a les comarques de Girona

Incertesa amb el futur dels treballadors de Vodafone. La companyia va anunciar fa tres setmanes un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que el grup planteja per prescindir de 1.198 treballadors a tot l’Estat, un 37% de la plantilla total. Girona no n’és una excepció i gairebé la vintena de treballadors que formen part de la plantilla de Vodafone a les comarques gironines continuen a l’expectativa.

«Hi ha molta por. Hi ha gent que acaba de ser mare, que acaba de ser pare, que s’acaba d’hipotecar. Hi ha totes les famílies, tota la plantilla que depenen de la nòmina de Vodafone. Cadascú té les seves casuístiques personals», exposa Marta Lleonsí, treballadora de Vodafone a Girona i delegada sindical.

Dels quasi 20 treballadors que té l’operadora de telecomunicacions a les comarques gironines, la majoria són enginyers. Els empleats de Girona treballen a Vodafone Enabler «és la part de Lowi i altres operadors virtuals, com per exemple Finetwork», detalla Lleonsí.

La delegada sindical a Girona reivindica el seu lloc de feina i el dels seus companys. «Ens hem guanyat amb el nostre acompliment professional durant molts anys. Perquè nosaltres no hem entrat a Vodafone perquè ens hagin fitxat ahir. Nosaltres ja venim d’una altra empresa que ja prestava els serveis a Vodafone. O sigui, ja hem demostrat sobradament a Vodafone que tenim talent i que ho estem tirant endavant tot», manifesta. «Es tracta de la destrucció de llocs de treball qualificats d’un sector estratègic com és el de les telecomunicacions», afegeix.

A Girona, Vodafone no té seu física i tots els seus treballadors treballen en remot, ja que el personal de botiga no forma part de la plantilla de Vodafone perquè no són establiments propis. «Treballem des del nostre domicili. El que passa que sí que s’ha de dir que, almenys fins al moment, quan volem quedar la plantilla o quan hi ha reunions importants, lloguem un coworking a Girona facilitat per Vodafone, que en aquest aspecte s’estan portant molt bé amb nosaltres», explica Lleonsí.

Vagues convocades

Els empleats de l’operadora a Espanya estan cridats a protestar el 9 i 11 de juliol amb una vaga de jornada completa, a la qual s’adheriran els treballadors de Girona. Tanmateix, la plantilla de Vodafone a la demarcació no preveu sortir als carrers de la ciutat per manifestar-se. «Virtualment sí que ens estem intentant adherir tots, però físicament és molt complicat perquè s’han de demanar permisos, som poques persones i tampoc tallarem un carrer amb tan poques persones», diu la delegada sindical. A més, el 2, 3, 4, 10, 16 i 17 de juliol hi ha convocades aturades entre les 10 h i les 12 h.

Les negociacions de l’expedient que pot incloure el 36% de la plantilla van començar fa dues setmanes, amb el fons britànic Zegona -propietari de la companyia- presentant una primera oferta d’indemnització de 24 dies per any treballat i un màxim de 14 mensualitats. Els sindicats van rebutjar l’oferta -que supera per molt poc el mínim establert per la legislació actual de 20 dies per any i 12 mensualitats-. En aquell moment, UGT va criticar el govern espanyol per «ignorar» el perill de l’acomiadament col·lectiu.

De fet, l’ERO arriba només un mes després que Zegona comprés Vodafone Espanya per 5.000 milions. El fons britànic va justificar la mesura per «garantir la viabilitat i competitivitat» de l’empresa de telecomunicacions en un futur. En paral·lel, Zegona va afegir que l’ERO es deu al «fort deteriorament» financer i comercial. La companyia va assenyalar que en els últims dos anys ha disminuït els seus ingressos totals en un 8% i ha perdut aproximadament 400.000 clients de contracte.