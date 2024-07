Aprèn en l'institut de formació que ofereix FP en cinc llengües diferents

¿T'imagines poder estudiar una FP en l'idioma que prefereixis, des de qualsevol lloc del món? UNIVERSAE s'erigeix com a única institució educativa que ofereix programes d'FP en cinc idiomes, consolidant-se com un referent global en educació superior.

En poques paraules, avui pots començar la teva FP en espanyol, anglès, francès, italià o àrab. Amb aquesta filosofia, l'Institut Superior de Formació Professional UNIVERSAEaconsegueix adaptar-se a les necessitats d'una societat globalitzada i interconnectada.

UNIVERSAE, la teva FP amb un ADN internacional

A més d'oferir una formació en diferents idiomes, també utilitza les darreres tecnologies per oferir oportunitats educatives sense importar la ubicació geogràfica de l'estudiant. Aquesta institució, amb un ADN internacional i un enfocament universal i integral, aplega una comunitat educativa de més de 115 països.

Gràcies al seu innovador model educatiu, els estudiants poden triar entre 110 titulacions oficials d’FP de Grau Mitjà i Grau Superior, així com programes tecnològics i universitaris. I no només a Europa, sinó també a l’Amèrica Llatina i els Estats Units, tots ells acreditats per agències internacionals de qualitat.

Acte de graduació d'UNIVERSAE / Cedida

Una emocionant graduació amb segell internacional

La cerimònia recent de graduació, celebrada a l'auditori Príncipe Felipe de l'hotel Marriot de Madrid, va ser testimoni d'aquest compromís amb l'excel·lència i la internacionalització. Més de 500 alumnes i els seus familiars es van reunir per celebrar la culminació dels estudis.

L'emoció va ser palpable, com ho va expressar Ana Ramírez, graduada del grau superior de Màrqueting i Publicitat: “Avui és un dia de felicitat immensa perquè culmina una de les etapes més importants de la meva vida i s'inicia la meva carrera professional. Estudiar a UNIVERSAE ha estat una experiència única i des que entres per primera vegada a l'institut saps que ets en un lloc especial”.

A l'acte van participar diferents autoritats / Cedida

L'esdeveniment va comptar amb la presència de diferents figures de l'àmbit acadèmic, com Elena Mantilla, directora general de la Fundació Madrid per la Competitivitat, Itzel Anays Patiño, ambaixadora de Panamà a Espanya, i altres representants diplomàtics de Mèxic, el Perú, Cuba, el Marroc, Bolívia i l’Uzbekistan. Tots van ser testimonis del compromís d'UNIVERSAE amb la formació de qualitat i el seu impacte positiu en l'ocupabilitat dels graduats.

David, pare d'un dels graduats, va comentar: “El que més valoro d’UNIVERSAE és la facilitat que ha tingut el meu fill per trobar feina, perquè l'han contractat a l'empresa on va fer les pràctiques del grau”.

Durant la cerimònia, es va presentar l'ambiciós Pla d'Expansió Internacional de UNIVERSAE, que ha permès la seva presència en països de quatre continents, incloent-hi Espanya, Andorra, Mèxic, Colòmbia, Equador, Costa Rica, Kenya, l’Índia i els Estats Units. Aquest pla reflecteix la missió d'UNIVERSAE de contribuir al desenvolupament de les comunitats i les persones en un món millor.

El director de Relacions Institucionals d’UNIVERSAE, Manuel Gazapo, va felicitar els alumnes: “Després d'un exigent període d'estudis i aprenentatge pràctic, avui coroneu la meta d'aquest camí. No puc deixar de felicitar els alumnes per aconseguir una cosa extraordinària que omple d'orgull les seves famílies i UNIVERSAE”. Per la seva banda, la directora acadèmica, Mirella Molina, va agrair als familiars dels alumnes el seu suport incondicional: “Aquest assoliment també és vostre, perquè heu estat aquí, en els bons i mals moments, brindant un suport incondicional”.

Es van viure moments emocionants durant la vetllada / cedida

L'esdeveniment va concloure amb la imposició de beques i diplomes, destacant les sis Beques Talent de la Universitat Internacional d'UNIVERSAE de Llatinoamèrica, valorades en 150.000 euros, atorgades a estudiants excepcionals en diverses llicenciatures. La nit va finalitzar amb un còctel on els assistents van poder celebrar-ho plegats.

Amb la seva oferta educativa multilingüe i global, UNIVERSAE no només transforma la vida dels seus estudiants, sinó que també marca una fita en l'educació superior a nivell mundial, obrint portes a un futur prometedor per a milers de joves arreu del món.

UNIVERSAE, formació adaptada a tu i al mercat laboral

UNIVERSAE és un Institut Superior de Formació Professional. Ofereix més de 50 titulacions oficials pel Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya. Desenvolupa un model de formació disruptiu i únic basat en un ecosistema educatiu virtual anomenat UNIVERSAE360 que integra tecnologia immersiva, activitats gamificades i simulacions 3D.

Posa en contacte alumnes i empreses a través de Campus23. Compta amb set seus a cinc països del món (Colòmbia, Costa Rica, l’Equador, Espanya i Mèxic) i 65.000m2 d'instal·lacions.