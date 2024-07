Catalunya supera per primer cop els dos milions de turistes estrangers en un mes de maig

Catalunya va superar per primer cop els dos milions de turistes estrangers en un mes de maig, fins als 2,04 milions, un 5,9% més que el mateix període del 2023, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres de l'INE. Si es compara amb el maig del 2019, es va registrar un 11,1% més de turistes internacionals. Pel que fa a la despesa, els turistes estrangers van gastar en total 2.323 milions d'euros, un 8,3% més que el mateix període del 2023, i també suposa la xifra més alta de la sèrie històrica en aquest mes. La despesa mitjana per persona es va situar en els 1.139 euros, un 2,2% més, mentre que la despesa per dia i persona va ser de 246 euros, un 9,2% més, segons les dades provisionals de l'INE.

Fins ara, només s'havien superat els dos milions de visitants durant els principals mesos d'estiu -entre juny i setembre inclosos- en alguns anys anteriors a la pandèmia, però mai en un mes de maig, segons la sèrie històrica de l'INE, que es remunta fins al 2016. El màxim històric registrat fins ara són els 2,39 milions del juliol del 2016.

Persona mirant cartell. / ACN

En comparació amb el mes anterior, el nombre de turistes internacionals va augmentar un 22,1%, ja que a l'abril es van registrar 1,66 milions de visitants estrangers.

Si s'analitza la despesa, els visitants estrangers van gastar 2.322,91 milions d'euros, un 28,5% més que al mes d'abril i un 8,3% més que el mateix mes del 2023. L'estada mitjana per turista al maig va ser de 4,63 dies davant els 5,15 dies del mateix mes de l'any anterior i els 4,94 dies de l'abril.

Catalunya, primer destí a l'Estat

Catalunya va ser el primer destí turístic per part del visitant internacional durant el mes de maig, amb 2,04 milions dels 9,26 milions del conjunt de l'Estat, és a dir, un 22% del total. La segona comunitat va ser les Illes Balears, amb 1,99 milions de turistes estrangers, un 11,1% i la tercera Andalusia, amb 1,35 milions, un 11,4% més.

En les xifres acumulades de l'any, entre gener i maig Catalunya va rebre 7,06 milions de visitants internacionals, un 13,1% més i també se situa com la primera destinació, per davant de les Illes Canàries, amb 6,5 milions, un 10,7% més.

Pel que fa a la despesa, Catalunya també es va situar en primer lloc, amb 2.323 milions d'euros, un 19,9% del total de tot l'Estat; seguit de les Illes Balears, amb 2.220 milions d'euros, un 16,6% més; i la Comunitat de Madrid, amb 1.765 milions d'euros, un 39,9% més.

La despesa total al conjunt de l'Estat dels turistes internacionals va arribar als 11.687 milions d'euros, un 19,7% més que el mateix mes del 2023. La despesa mitjana per turista va ser de 1.263 euros, amb un increment anual del 7,3%, mentre que la despesa mitjana diària va pujar un 8,6%, fins als 204 euros.