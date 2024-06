La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador vol convertir-se en un referent del turisme regeneratiu

El càmping La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, ha presentat presenta un pla d'accions fins al 2030. Aquest pla, el "Model Ballena", asseguren que és pioner a Catalunya i a l'Estat Espanyol, i "suposa un nou paradigma de gestió turística".

El càmping es marca com a objectius arribar a la neutralitat en emissions de carboni, aconseguir que la seva activitat sigui també regenerativa del planeta i que aporti valor en el territori i en l'entorn des dels punts de vista econòmic, social, cultural i ambiental.

Han presentat el "Model Ballena" Toni Castellar, Lay Gainza i Àlex Trias, directors de La Ballena Alegre; Pep Subirats, director del Club de Vela Ballena Alegre; Orson Acosta, assessor en Sostenibilitat del càmping, i Francesc Buxeda, director de Comunicació.

Referent

"L'objectiu és convertir-nos en referent de turisme regeneratiu al sud d'Europa. Que les empreses vegin que és possible, rendible, i fins i tot més rendible que models convencionals", ha afirmat Orson Acosta. Acosta ha explicat que el concepte de regeneració suposa entendre com funciona la natura per aplicar-ho a sistemes humans i a les organitzacions, i aconseguir un impacte positiu "glocal".

El "Model Ballena" inclou diverses iniciatives concretes fins el 2030:

El càmping executarà un pla d'acció climàtica per reduir i compensar la seves emissions, transformant els seus processos productius, i amb objectius quantificables segons l'esquema SBTi, reconegut per l'ONU.

Per aconseguir impacte cultural, el càmping organitza la Fira Conscient, amb xerrades i activitats obertes al públic com una forma de posar en valor aquest projecte i fer-ne difusió en la societat.

Ha anunciat la seva intenció de convertir 30 hectàrees agrícoles propietat del càmping en una finca regenerativa, capaç de capturar carboni al sòl. Comptarà amb ramaderia holística, agricultura sintrópica i horta biointensiva; potenciarà la biodiversitat; proveirà d'aliments el mateix càmping, i serà un centre d'experimentació i conscienciació ambiental.

Ha donat suport a un projecte de millora de la gestió forestal a la capçalera del riu Muga que aconseguirà que arribin més litres d'aigua al pantà de Darnius, ajudarà a reduir el risc d'incendi i potenciarà la biodiversitat. El càmping ha comprat un crèdit climàtic d'aquest projecte promogut per la Generalitat de Catalunya d'aquest projecte per compensar part de la seva petjada de carboni.

Ha anunciat també que té la intenció d'iniciar un projecte de regeneració d'aigües, juntament amb la Fundació Alive, amb un sistema de llacunatge natural per contribuir a l'objectiu de recuperar el 30% dels estanys de l'Empordà alineant-se amb la recentment aprovada Llei de Restauració de la Natura europea.

"El Model Ballena ve a dir que la millora del planeta no ha de ser un problema, i que sectors com l'agrícola, la conservació de la natura i el turístic poden col·laborar per guanyar tots a llarg termini", assegura Acosta.

"Al llarg del temps ha canviat la nostra clientela, que ara és més conscient, té més interès pel tema mediambiental. Quan venen de vacances, saben que aquí s'estan fent bé les coses, i estan satisfets de què el seu impacte és diferent. Això ens ha portat també a tenir visibilitat amb els premis internacionals que se'ns han atorgat", explica Toni Castellar, codirector de La Ballena Alegre.