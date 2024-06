Així pots gaudir de l'autoconsum fotovoltaic a casa sense inversió inicial en plaques solars

L'autoconsum fotovoltaic ha viscut una etapa de veritable “boom”. L’any 2022, amb un creixement del 108%, va ser històric. Aquestes dades van ser propiciades, entre d’altres motius, per l'arribada de les ajudes europees com els Next Generation i la pujada del preu de la llum. Les famílies buscaven, sobretot, reduir una factura que arribava a preus històrics i que s'ha triplicat en els últims 25 anys, sobretot, pel que fa als impostos i els costos de manteniment del sistema elèctric (55% del cost total).

Segons les dades de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), l’any 2023 es van instal·lar 1.706 MW de nova potència fotovoltaica. És a dir, l'autoconsum fotovoltaic ha arribat per a quedar-se. No obstant això, segons els càlculs del sector, a Espanya hi ha 5,13 milions de cases susceptibles d'instal·lar energia solar, i només s'ha arribat al 8% de les teulades.

Però des que va començar el boom, el dubte que més s'han plantejat els consumidors és si, realment, és rendible instal·lar plaques solars.

És rendible instal·lar plaques solars a casa en 2024?

La rendibilitat d'una instal·lació d'autoconsum ha estat marcada en els últims anys de tres pilars bàsics: les subvencions, la instal·lació de bateries i el preu dels excedents. Les primeres impliquen una gran quantitat de tràmits i ningú les assegura, les segones tenen un cost elevat i amb una vida útil d'uns 10 anys i, finalment, els excedents són variables i, en un període de baixada dels preus com l'actual, la compensació és menor.

“Encara que la rendibilitat de les plaques solars continua sent positiva, el període de retorn de la inversió s'ha dilatat lleugerament. Aquest canvi es deu principalment al baix preu de l'electricitat i la menor compensació pels excedents energètics”, expliquen des d’EVEON, un servei d'energia solar que proposa un model únic a Europa: instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic sense inversió i una tarifa estable amb un estalvi de fins al 30% en la factura de la llum.

EVEON ofereix un model únic a Europa / Stock

Autoconsum fotovoltaic sense invertir ni un euro

EVEON forma part d’Engel Energy, grup amb seu central a Barberà del Vallès que acumula més de 10.000 instal·lacions solars per a autoconsum. El seu nou servei és disruptiu perquè resol un dels principals reptes a l'hora de sumar-se a l'autoconsum fotovoltaic: la inversió inicial.

Aquesta empresa ofereix la instal·lació i manteniment de la planta fotovoltaica i un servei de consum de llum eficient controlat pel seu programari de gestió en una tarifa estable que ofereix amb la seva pròpia comercialitzadora. En resum: els clients paguen el mateix cada mes, estalviant-se fins a un 30% de la factura, sense necessitat d'haver d'invertir en plaques solars i bateries perquè la instal·lació és d’EVEON.

I no, no es tracta d'un servei de lloguer, com el que ofereixen altres empreses, ni d'un model de compra finançada. L'usuari no està comprant les plaques solars. No obstant això, si a la llarga és el que desitja, és possible cancel·lar la subscripció i, llavors sí, comprar la instal·lació pel preu residual d'aquest moment.

El model d'EVEON / Cedida

Manteniment de les plaques solars

EVEON també inclou en la seva tarifa el manteniment de la planta solar, un dels aspectes més importants d'aquesta mena d'instal·lacions. S'encarreguen del seu manteniment i actualització durant 25 anys, com seria el cas del recanvi de bateries, que parteixen dels 4.000 euros i tenen una vida útil d’uns 10 anys.

Factura de la llum simplificada

Un altre aspecte important del model d’EVEON és que la factura de la llum se simplifica. Sempre es paga el mateix, independentment de si hi ha sol o del preu dels excedents. La tarifa s'actualitza amb la pujada de l'IPC. Però no només això, aquesta tarifa blinda al client davant abusos com la pujada de la part fixa de la factura que han dut a terme les comercialitzadores elèctriques del mercat lliure, multiplicant per quatre el marge que carreguen per cada KW de potència contractada, tal com va denunciar l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

El servei d'energia solar de Engel Energy també fa un ús òptim de l'energia. A més d'un equip d'experts, EVEON té un programari propi que analitza dades i optimitza la gestió de l'energia solar de les instal·lacions. Un factor que juga un paper realment important en l'estalvi final de la factura.

L'autoconsum 100% és realment difícil. Però amb l'ús de bateries físiques, com és el cas d’EVEON, es pot aconseguir el 60%. Aquí és on entra en joc el programari del servei, ja que optimitza al màxim el consum, perquè el 40% de l'energia obtinguda de la xarxa permeti mantenir l'estalvi.

Una solució veritablement sostenible

“Volem acompanyar als nostres clients en la transició energètica amb un servei d'autoconsum verd que els aporta tranquil·litat, estabilitat i un estalvi que pot arribar a ser de fins al 30% de la factura”, explica Xavier Mas, Director Corporatiu de la companyia. Amb EVEON, l'empresa invertirà en els pròxims dos anys fins a 100 milions d'euros procedents d'un fons d'inversió per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques en llars de tot el país.

“EVEON respon a la necessitat de gestionar la compravenda d'energia de la forma més eficient. És un servei de gestió professional de l'energia que fa que la fotovoltaica aporti estalvi real als clients i independència de les fluctuacions dels mercats”, apunta Mas.