El Grup Pomona adquireix l’empresa congelats DIL

El Grup Pomona, líder francès en la distribució de productes alimentaris per a professionals de la restauració, ha anunciat l'adquisició de l’empresa DIL. Aquesta operació forma part de l'estratègia de creixement de Pomona a Espanya, mitjançant la seva xarxa Pomona Iberia. Amb aquesta adquisició, consolida la seva xarxa de distribució especialitzada a Espanya, sumant aquestes empreses a les ja adquirides Friolisa a Vilafant, Novafrigo a Madrid i Sanamar a Màlaga.

Fundada el 1967 i amb seu a Castelló (Comunitat Valenciana), Congelats DIL està especialitzada en la distribució de productes alimentaris congelats per a la restauració fora de la llar. L'empresa compta amb 80 treballadors i va registrar unes vendes de 34 milions d'euros el 2023. La companyia adquirida controla, per la seva banda, Desarrollo de Especialidades Caseras y Alimenticias (vendes d'uns 3 M€ anuals), una central de compres amb una trentena de comercials associades que opera amb la marca De Casa Ultracongelados i que ara també passa a Pomona Iberia. Aquesta central de compres serveix distribuïdores de zones menys estratègiques, però que poden ser interessants i una porta oberta de cara al futur per al grup. L’objectiu de la companyia a Espanya és arribar als 200 milions de facturació anuals, amb la incorporació d’aquestes companyies.

El Grup Pomona, fundat fa més de 110 anys, es destaca per la seva compromesa visió de proporcionar una alimentació millor i més responsable, contribuint al desenvolupament econòmic i local de les zones on opera. Amb més de 5.000 milions d'euros de facturació, 90 delegacions regionals a França i Espanya, i gairebé 12.000 treballadors, la companyia es posiciona com un referent en la distribució alimentària.