Les 'noves' coques de Sant Joan també triomfen entre la clientela: "La gent se n'emporta tres o quatre però més petites"

Les noves creacions de coques de Sant Joan dels pastissers també tenen èxit entre els consumidors: "La gent se n'emporta tres o quatre però més petites". Així ho ha afirmat el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Bellart, i ha dit que es tracten de novetats com 'lemon pie', té matxa o farcides de trufa, melmelada de gerds o nata, i això fa que els clients se n'enduguin més. Bellart, però, ha puntualitzat que "la més venuda continua sent la de brioix", seguida de la de llardons i la de crema, "que està pujant molt", ha rematat. El responsable de l'associació ha calculat que enguany les vendes pujaran un 5%, fregant els dos milions de coques artesanes i es conservaran els preus, entre els 18 i 22 euros.

Els pastissers afronten la revetlla de Sant Joan amb "bones previsions", fet que també ajuda el calendari "amb un cap de setmana llarg", ha subratllat Bellart. Això farà que els clients comprin el producte per celebrar aquesta festa popular i també dilluns per commemorar Sant Joan. "Seran tres dies intensos de coques", ha admès el president del gremi.

L'expectativa d'augmentar les vendes ve marcada pel "canvi d'hàbits" de la ciutadania, segons ha explicat Bellart, perquè "fa 30 anys es comprava la coca molt grossa de brioix o de llardons" i en l'actualitat "a la gent li agrada provar". Per aquest motiu, ha indicat el pastisser, la clientela s'emporta de diferents tipus i en comptes d'un quilo són "de mig quilo o tres quarts", encara que l'estrella de la taula continua sent la de brioix amb fruita confitada.

El president del gemi ha detallat que, malgrat congelar preus, els guanys sortiran, d'una banda, d'aquestes previsions de pujada de vendes i, de l'altra, de la contenció del valor d'algunes primeres matèries o fins i tot algunes s'han reduït. En aquest sentit, Bellart ha destacat en especial els pinyons, que segueix sent "car, però fa un any era intractable". També ha ressaltat "la moderació de l'electricitat" en els últims mesos per contribuir a no tocar els preus.

Coca amb el millor xuixo del món

Antoni Bellart també és el propietari de la pastisseria Triomf, al Poblenou, a Barcelona, que enguany va ser reconeguda per fer el millor xuixo del món. Aquest fet ha provocat que els clients reclamessin una coca de Sant Joan amb aquest producte premiat. "Al final, quan talles la coca sembla que mengis el xuixo", ha descrit Bellart, en una elaboració que ha suposat una feina amb diversos intents a l'obrador durant les darreres setmanes.