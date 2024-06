La Costa Brava preveu un bon Sant Joan fregant el ple d'ocupacions

La Costa Brava engega motors per Sant Joan amb el que serà un cap de setmana llarg amb les reserves que freguen el 100%, sobretot a la zona centre. Els empresaris asseguren que es tracta només d'una situació puntual per aquesta revetlla i que caldrà esperar uns dies abans no es doni el tret de sortida de la temporada d'estiu, però malgrat tot preveuen que serà molt bona revetlla. Amb els ulls posats al cel i a l'espera que no hi hagi cancel·lacions d'última hora, allotjaments i restaurants auguren una bona revetlla amb clients sobretot nacionals. Pel que fa a l'estiu, els empresaris turístics auguren una bona temporada i han registrat un elevat volum de reserves, fet que facilita planificar millor la temporada d'estiu.

Aquest any Sant Joan cau en dilluns i això garanteix que la majoria de catalans tindran un cap de setmana llarg perquè enganxaran el cap de setmana amb el festiu. Aquests tres dies de festa han permès que molta gent aprofiti per fer una escapada, sobretot en zones de platja, i la majoria d'establiments turístics de la Costa Brava ja han penjat el cartell de complet per aquests dies.

La gerent de la Unió d'Empresaris Turístics de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, detalla que "molts dels establiments estan al 100% de reserves". Precisament aquesta zona de la Costa Brava és un dels principals focus de la revetlla, ja que Platja d'Aro (Baix Empordà) és una de les principals poblacions d'oci nocturn i Palamós (Baix Empordà) celebra la festa major durant la revetlla.

A més, aquestes poblacions tenen platja i són molts els que aprofitaran per treure el banyador de l'armari per estrenar la temporada de bany. Malgrat tot, les previsions meteorològiques sembla que no acompanyaran i possiblement molts d'ells hauran de deixar el banyador guardat a l'equipatge. Per això el temor dels empresaris és que ara alguns d'ells no acabin fent-se enrere i cancel·lin la seva estada pel temps.

"Com si fos un cap de setmana"

Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), la presidenta Ester Torrent, coincideix en el fet que serà molt bon cap de setmana amb ocupacions "molt elevades". Malgrat tot, la majoria de reserves que tenen des de l'ATA són el dissabte i diumenge, però no el dilluns. "És com si fos un cap de setmana", assegura la presidenta.

Pel que fa a restauradors, Lloberol apunta que també tenen moltes reserves a les nits de divendres fins diumenge (la revetlla). Aquest volum de reserves en restaurants ve, sobretot, de persones que tenen segona residència a la zona centre de la Costa Brava i aprofitaran el cap de setmana llarg per venir a obrir els seus apartaments.

Una bona temporada

Sant Joan habitualment és l'inici de la temporada d'estiu, tot i que els empresaris no preveuen que la maquinària estigui del tot engreixada fins una setmana després, a partir del juliol. En aquest sentit, Esther Torrent augura que aquest serà "un molt bon estiu sense cap dubte" per als apartaments turístics, tant del litoral com de l'interior.

Això es deu al volum de reserves per avançat que han rebut en els últims mesos. Torrent remarca que això no vol dir que hi hagi més visitants que l'any anterior, però sí que constata una tendència iniciada en els últims anys. Es tracta de la previsió que té la gent a l'hora de preparar les seves vacances. Si fins ara, molts empresaris ho fiaven tot a les reserves d'última hora, en els últims anys cada vegada hi ha menys forats lliures i les reserves es fan amb més previsió. "Aquell qui vol un lloc en concret o una data marcada, s'espavila més", afegeix la presidenta de l'ATA.