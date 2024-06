El tràmit que has de fer abans de juliol si no vols que Hisenda et multi amb 1.000 euros

La campanya de la Renda del 2024 està a punt de concloure i ja hi ha més de 15 milions de contribuents que han presentat la seva declaració. Tot i això, n'hi ha molts altres que encara no ho han fet i el termini acaba d'aquí a molt poc, l'1 de juliol. Si no es duu a terme aquest tràmit crucial per a l'any fiscal, Hisenda pot arribar a imposar sancions força altes.

Pel que fa a les excepcions, els que tinguin rendiments d'un sol pagador de menys de 22.000 euros a l'any, o menys de 15.000 amb dos pagadors, no han de presentar la declaració. En canvi, si se supera aquest llindar, caldrà dur a terme el tràmit. D'altra banda, les multes per no presentar la declaració dins del termini varien depenent de si la resolució resulta a pagar o tornar, si hi ha un requeriment d'Hisenda i el temps que es trigui a corregir l'error.

En el primer cas, si la declaració resulta a pagar i no hi ha requeriment d'Hisenda, el contribuent ha de presentar una declaració extemporània i ha de pagar un recàrrec de l'1% per cada mes de retard, i augmenta al 15% després de 12 mesos. En canvi, si hi ha un requeriment previ, podem estar davant d'una multa molt més gran, que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% de l'import degut.

D'altra banda, si la declaració ens surt a tornar, presentar fora de termini sense un requeriment comporta una multa de 100 euros, i si Hisenda envia un avís, la multa puja a 200 euros. A causa d'aquestes sancions, en molts casos podem passar de situacions en què esperàvem rebre diners a haver de pagar. A causa de totes aquestes raons, és crucial que els contribuents presentin la declaració abans que acabi el termini l'1 de juliol.