Les comarques gironines baixen dels 30.000 aturats i l'afiliació a la Seguretat Social creix prop d'un 2%

Les comarques gironines han baixat dels 30.000 aturats aquest mes de maig. En concret, a la demarcació hi ha actualment 29.313 persones que busquen feina, el que suposa un 2,29% menys que el mes d'abril. A més, l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut de manera rellevant en 6.891 treballadors, o el que és el mateix, un increment d'un 1,90% respecte el mes d'abril. La caiguda de l'atur s'explica especialment per l'inici de la temporada turística, ja que vuit de cada deu nous treballadors que han trobat feina ho han fet al sector serveis. En relació a ara fa un any, les dades també són bones. I és que a les comarques gironines els aturats han caigut en 709 persones respecte el maig de 2023 i l'afiliació ha crescut un 2,73%.

Amb l'inici de la temporada turística, 552 de les 688 persones que han trobat feina ho han fet en aquest sector. Això ha deixat en 29.313 les persones que estan apuntades a les llistes de l'atur actualment. Aquesta baixada és habitual el mes de maig, de fet el 2023 es va registrar una caiguda de l'1,7%, també gràcies a l’inici de la temporada turística.

Molt lluny dels serveis se situa la indústria, un sector que ha vist com incorporava 76 persones més a la demarcació durant aquest passat mes de maig. La construcció n’ha contractat 48, mentre que a l’agricultura han estat 18 persones més que han trobat feina.

L’afiliació a la Seguretat Social també registra bones dades, en consonància amb la resta de Catalunya. A les comarques gironines hi ha afiliades actualment 369.970 persones, un 1,9% més que fa un mes i un 2,73% més que fa un any, consolidant la tendència a l’alça que hi ha hagut respecte el 2024.

Malgrat que les dades gironines en relació a l’atur són bones, la demarcació és la tercera de Catalunya en percentatge i la quarta en nombres absoluts. En concret, a Lleida l’atur cau un 4,21% respecte a l’abril, el que suposa que hi hagi 707 persones més treballant. A Tarragona baixa un 2,32%, seguida del 2,29% de Girona, mentre que Barcelona és la que menys baixa l’atur. Ho fa un 1,57%, si bé en nombres absoluts és la primera per la quantitat de població que té.

Increment notable dels contractes

On també s’ha notat un increment destacable és en el nombre de contractes. A les comarques gironines se n’han fet 23.789. Això són 2.718 més que el mes d’abril, fet que suposa una crescuda del 12,9%. Si ens fixem en la contractació d’ara fa un any la dada també és positiva. En concret, se n’han firmat 666 més que el mateix mes de 2023, un 2,88% d’increment.

A més, de tots els contractes que s’han fet aquest maig, més de la meitat han estat indefinits (12.415) mentre que la resta (11.374) han estat contractes temporals.