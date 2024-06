L’Ajuntament de l’Escala tramita la creació de cinc nous sectors hotelers

L’Ajuntament de l’Escala tramita una modificació puntual del planejament urbanístic per desenvolupar cinc sectors hotelers. La Iaeden i el Fòrum l’Escala ha presentat al·legacions perquè considera que no s’ha estudiat prèviament les necessitats i es manté un POUM de fa trenta anys. Valorar l’aigua com a recurs escàs, que s’incompleix la llei de canvi climàtic i que el turisme no aporta més riquesa com es planteja, són les al·legacions.

Els sectors que es plantegen per a desenvolupar hotels són cinc. Un d’ells està ocupat per l’Hotel Nieves Mar que es podria ampliar. Un segon s’ubicaria a una zona boscosa d ela Closa del Llop. En tercer lloc el càmping l’Escala es convertiria en sector hoteler i el de Riells, una part, com a quart sector. Finalment un espai verd al carrer Mallols.

La membre d’Iaeden, Marta Ball-llosera, que va intervenir en una xerrada celebrada aquest cap de setmana a l’Escala va explicar que des d’Iaeden i el Fòrum han treballat conjuntament al·legacions que han estat presentades a la modificació del planejament que fa un mes va sortir a exposició pública. Es tracta d ela promoció dels cinc sectors i el promotor l’ajuntament que ha fet l’aprovació inicial.

Des de fa anys l’Ajuntament planteja que a la població falten places hoteleres. Ball-llosera admetia això, però apuntava que «els hotels aporten turistes, i de turistes n’hi ha molts».

En relació a les al·legacions, la primera fa referència al fet que el POUM vigent té més de trenta anys i durant aquests anys s’han aprovat nombrosos plans supramunicipals. Creuen que la modificació no respon a les necessitats que hi ha a l’Escala, sinó a l’interès de promotors.

En segon lloc, s’apunta que l’aigua actualment és un bé escàs i s’hauria d’estudiar a l’hora de plantejar més turisme. En relació a l’incompliment de la llei de canvi climàtic, Ball-llosera va apuntar que «qualsevol planejament ha d’estudiar com afecta als recursos més bàsics i a la sostenibilitat del territori i no es fa». I finalment discrepen que més turisme aporti més riquesa. Una de les justificacions per crear les zones hoteleres és que desastacionalitzarà la temporada turística. «Com ho fem, si tens un hotel, vindrà gent tot l’any?», apunta Ball-llosera.

Durant la xerrava a intervenir l’investigador especialitzat en turisme i canvi climàtic, Joan Buades, que considera que els indrets amb un gran impacte del sector turístic, «són zones que es van empobrint» posant com a exemple punts com Mallorca.

L’Escala té actualment una població de poc més de deu mil habitants. Disposa de 4.369 habitatges principals i 10777 de secundaris. Hi ha 5961 places turístiques, 342 apartaments turístics i 981 places hoteleres o hostals. És un dels municipis amb un gran nombre d’apartaments de segona residència o que es lloguen durant la temporada turística. A diferència d’altres municipis, les places hoteleres són escasses. Tot i això, la temporada d’estiu hi ha un elevat volum de turisme.