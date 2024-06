L'Imserso dona 525 euros per pagar l'habitatge a aquests jubilats

El complement per a jubilats que reuneixin uns certs requisits es pot sol·licitar als Serveis Socials de la comunitat autònoma on es resideixi, Diputacions Forals del País Basc i Navarra o en les Direccions Territorials de l'Imserso de Ceuta i Melilla. Potser la forma més senzilla de fer-ho sigui a través de la Seu Electrònica de l'Imserso.

El compromís de la Seguretat Social és el de resoldre la sol·licitud en un termini màxim de tres mesos.

Segons l'Imserso, poden beneficiar-se d'aquesta paga totes aquelles persones que cobrin una pensió de jubilació no contributiva -les que es perceben quan no s'ha cotitzat prou per a accedir a una pensió contributiva- i que visquin de lloguer. Aquesta es rep en un únic pagament anual i ascendeix a 525 euros.

Aquest tipus de pensions de jubilació no contributives que poden aspirar a aquesta ajuda són les més baixes de tot el sistema de pensions i oscil·len entre els 121,15 euros mensuals i els 484,61 euros al mes, estant contemplades en el Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost.

Per poder beneficiar-se d'ella s'han de complir uns requisits i presentar una sol·licitud.

Segons l'Imserso, els requisits que cal reunir per cobrar els 525 euros de complement per viure de lloguer són: